Palvelualojen työpaikoilla riesana öykkärit, pilkka, häirintä ja uhkailu – ”Itse kukin voisi asiakkaana jouluruuhkassa miettiä…”

Monenlainen huono käytös on jonkin verran lisääntynyt yksityisten palvelualojen työntekijöiden kuten myyjien, tarjoilijoiden, siivoojien ja vartijoiden työpaikoilla, Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuore jäsenkysely paljastaa.

Jäsenkyselyn perusteella tavallisinta on sanallinen väkivalta kuten nimittely ja pilkkaaminen. Sitä on viimeisen vuoden aikana kokenut työssään melkein 60 prosenttia PAMin jäsenistä. Sanallista uhkailua joutuu työssään kokemaan noin 40 prosenttia ja seksuaalista häirintää 35 prosenttia. Välineellä uhkailua ja fyysistä väkivaltaa on viimeisen vuoden aikana kokenut vajaa 10 prosenttia.

Suurimman paineen alla kyselyn perusteella ovat myyjät. Nimittelyä on viimeisen vuoden aikana saanut osakseen myyjistä yli 70 prosenttia ja seksuaalista häirintää puolet. Neljäntoista prosentin kohdalla sitä on ollut vähintään pari kertaa kuukaudessa. Ravintolatyöntekijöistä seksuaalisen häirinnän uhreina on ollut 40 prosenttia ja nimittelyn vähän reilu puolet.

– Itse kukin voisi asiakkaana jouluruuhkassa miettiä, miltä tuollainen kohtelu tuntuisi osana työntekoa, PAMin sopimusasiantuntija Ville Filppula sanoo tiedotteessa.

Häirintää, väkivaltaa tai muuta epäasiallista kohtelua ei kenenkään pidä joutua kokemaan työssään.

TYÖPAIKOILLA öykkäröivät kohtelevat eri tavoin naisia ja miehiä ja eri-ikäisiä, PAMin kyselystä selviää. Sanallisen väkivallan ja seksuaalisen häirinnän kohteina ovat erityisesti nuoret ja naiset. Miesten osana taas on kokea naisia useammin välineellä uhkailua ja fyysistä väkivaltaa. Miehistä seksuaalisen häirinnän kohteiksi työssään on viimeisen vuoden aikana joutunut vajaa 17 prosenttia.

– Häirintää, väkivaltaa tai muuta epäasiallista kohtelua ei kenenkään pidä joutua kokemaan työssään. Kaikkeen työpaikalla tapahtuvaan häirintään on puututtava ja työpaikoilla on oltava selkeät pelisäännöt uhkaavien tilanteiden hoitamiseksi, Filppula toteaa.

PAMin mukaan kaupan alalla työehtosopimusosapuolet ovat edistäneet turvallisen työpaikan luomista laatimalla yhteiset ohjeet häirintään puuttumiseen.

– Ohjeet pitävät sisällään muun muassa asiakkaan varoitusmenettelyn, eli työpaikoilla laadittavat pelisäännöt siitä, milloin asiakaspalvelutilanne voidaan perustellusti päättää, mikäli asiakas ei muuta käyttäytymistään, Filppula kertoo.

PAM on kysynyt muutaman vuoden välein vuosittain toteutettavassa jäsentutkimuksissa väkivallan ja muun häirinnän kokemuksista. Vuonna 2017 kyselyn tulokset notkahtivat poikkeuksellisen huonoiksi. Edellisen kerran asiaa oli kysytty vuonna 2015 ja seuraavan kerran 2021. Notkahdusta voi selittää vuonna 2017 alkanut Me too -kampanja.

– Toisaalta kauppojen aukioloajat vapautuivat vuoden 2016 alusta ja Suomeen saatiin ensimmäiset ympäri vuorokauden auki olevat kaupat, Filppula pohtii.