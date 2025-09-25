PAM: ”Hallitus haluaa tuoda alkoholin kotiovelle välittämättä työturvallisuudesta”

Palvelualojen ammattiliitto PAMi on erittäin huolissaan alkoholin kotiinkuljetuksen mahdollistavan lakiesityksen vaikutuksista alkoholia kuljettavien työturvallisuuteen. Demokraatti Demokraatti

Alkoholin luovuttaminen kotiovella on PAMin mukaan hyvin erilaista kuin myynti kaupan tai ravintolan tiloissa, kun paikalla ei ole työtovereita tai vartijoita. PAMin mukaan alkoholin luovuttamistilanne aiheuttaa työntekijälle merkittävän turvallisuusriskin.

PAMin mukaan erityisen haastava tilanne on toimeksiantosuhteisilla läheteillä, jotka ovat vailla työnantajan tarjoamaa tukea ja työterveyshuoltoa.

– Tämän lain myötä alkoholin luovuttaminen siirtyy valvontakameroiden, vartijoiden ja turvallisen työympäristön suojista yksinäisten, heikossa työmarkkina-asemassa ja vailla lakisääteistä työsuojelua olevien lähettien keikkatyöksi, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

PAMin mukaan turvallisuusongelmaa ei ole haluttu ratkaista lakiesityksessä. PAM on kritisoinut esitystä lain valmistelun aikana ja vaatinut, että alkoholia kuljettavien henkilöiden tulisi aina olla työsuhteessa. Näin heillä olisi työnantajan ja työterveyshuollon koulutus ja tuki mukanaan. Jos näin ei tehdä, laki lisää työturvallisuusriskejä kestämättömällä tavalla.

– Hallitus on tehnyt selvän arvovalinnan. Se haluaa tuoda alkoholin kotiovelle välittämättä työturvallisuudesta, Rönni-Sällinen sanoo.

PAM kantaa huolta myös lain vaikutuksista Alkon asemaan ja alkoholihaittojen lisääntymiseen.