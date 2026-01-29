Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.1.2026 08:28 ・ Päivitetty: 29.1.2026 08:28

PAM: Harva palvelualoilla uskoo työllistyvänsä nopeasti uudelleen – kaupan alalla usko on ennätysheikko

iStock
Kaupan alan työntekijöistä vain 6,3 prosenttia uskoo löytävänsä uuden työpaikan tarvittaessa jo kuukauden sisällä. Kuvituskuva.

Kaupan alan työntekijöiden usko uuden työpaikan nopeaan löytymiseen on ennätyksellisen heikko, PAMin suhdannebarometri kertoo.

Demokraatti

Demokraatti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometriin vastanneista kaupan alan työntekijöistä vain 6,3 prosenttia uskoo löytävänsä uuden työpaikan tarvittaessa jo kuukauden sisällä. Osuus on alhaisin koko mittaushistorian aikana. Kiinteistöpalvelualalla vastaava tulos on 12,4 prosenttia, mikä on alhaisin tulos sitten alkuvuoden 2019.

Matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista 38,7 prosenttia ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, mutta vain 12,4 prosenttia uskoo löytävänsä uuden työpaikan kuukaudessa.

– Ollaan hieman ristiriitaisessa tilanteessa, jossa oma työpaikka koetaan aiempaa paremmin turvatuksi, mutta palvelualojen työmarkkinat nähdään yhä erittäin kireinä, PAMin pääekonomisti Olli Toivanen sanoo tiedotteessa.

– Palvelukysyntä on jälleen vahvistunut viime kuukausina, mutta avoimien työpaikkojen määrässä se näkyy viiveellä

PAREMMIN menee turvallisuusalalla. Vastaajista 46,8 prosenttia ei koe työttömyyden uhkaa ja 47,3 prosenttia uskoo löytävänsä työpaikan tarvittaessa jo kolmen kuukauden sisällä. Työttömyyden uhkaa kokemattomien osuus on nyt suurin sitten alkuvuoden 2023.

Turvallisuusalan kehitys näyttäytyy Toivasen mukaan pitkästä aikaa positiivisena myös tilastojen valossa.

– Vartiointipalveluiden myynti kääntyi vuonna 2025 selkeään kasvuun parin heikomman vuoden jälkeen. Vartijoiden työttömyyden kasvu vaikuttaa yhtä lailla taittuneen, vaikka taso on toki yhä valitettavan korkea, hän kertoo.

TYÖNANTAJAYRITYSTEN myynnissä nähdään positiivista kehitystä. Matkailu- ja ravintola-alalla myynnin kasvusta raportoi jo 26,8 prosenttia vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus jäi 20,8 prosenttiin.

Kaupan alalla myynnin kasvusta kertoo 32,3 prosenttia vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 29,8 prosenttia.

– Talven matkailukausi on näyttänyt valoisalta, mutta kilpailu matkailijoista on myös ollut aiempaa kovempaa majoitusliikkeiden ja lyhytvuokraajien välillä, Toivanen kertoo.

Toivasen mukaan ravintola-alalla etuusleikkausten ja työttömyystilanteen heikentämä kotimainen kulutuskysyntä painaa myyntiä edelleen. Vähittäiskauppa on hänen mukaansa puolestaan osoittanut kesästä asti piristymisen merkkejä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

