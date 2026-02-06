Työmarkkinat
6.2.2026 13:14 ・ Päivitetty: 6.2.2026 13:14
PAM: Nyt osa-aikaisille pitää maksaa lisää – valmistautuu viemään asian oikeuteen
Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan osa-aikaisille on jatkossa maksettava ylityökorvausta työsopimuksen ylittävistä tunneista.
Liitto kertoo tiedotteessaan, että Tanskassa välimiesmenettelyssä on todettu EU:n osa-aikadirektiivin edellyttävän, että osa-aikaisille työntekijöille maksetaan ylityökorvausta työsopimuksen ylittävistä tunneista.
PAMin mukaan direktiivi sitoo myös Suomea.
Ratkaisut annettiin kahdessa ammattiliittojen vireille panemassa asiassa, joista yksi koski julkista ja toinen yksityistä sektoria.
– Tämä on merkittävä päätös, joka vahvistaa kantamme, että Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinta ei koskenut vain Saksaa, kuten työnantajapuoli täällä väittää, vaan on voimassa olevaa oikeutta myös Suomessa.
– Se tarkoittaa, että työaikalakia ja työehtosopimuksia pitää muuttaa, sanoo PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo liiton tiedotteessa.
EU:n tuomioistuin antoi kesällä 2024 päätöksen kahden saksalaisen työntekijän asiassa, jonka mukaan osa-aikaisille työntekijöille pitää maksaa työsopimuksen ylittävästä työstä korotettua palkkaa samalla tavalla kuin kokoaikatyöntekijöille ylityöstä.
Rönni-Sällinen sanoo, että esimerkiksi Ruotsissa tilanne hoidettiin kuntoon työehtosopimusosapuolten kesken, mutta Suomessa sen paremmin työnantajaliitot kuin työ- ja elinkeinoministeriökään ei ole ollut halukas edistämään asiaa.
– Koska syrjivää käytäntö ei nähtävästi muutu hallituksen toimesta tai neuvottelemalla, haemme ratkaisua oikeudesta. Valmistaudumme jättämään kanteen, jolla haemme osa-aikaisille jäsenille korvausta työsopimuksen ylittäneiltä tunneilta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.