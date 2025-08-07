PAM: Palvelualoilla työskentelevien usko oman taloustilanteen kohentumiseen on koetuksella

PAMin tuoreen suhdannebarometrin mukaan yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä noin kolmasosa kokee taloustilanteensa heikentyneen. Myös odotukset oman talouden paranemisesta ovat pohjalukemissa. Demokraatti Demokraatti

Yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä 31,5 prosentilla taloustilanne heikkeni vuoden toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Osuus on pysynyt liki ennallaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, Palvelualojen ammattiliitto PAM kertoo tiedotteessa.

Usko tulevaisuuteen suhdannepaneeliin vastanneilla on heikoissa kantimissa. Vain 9 prosenttia vastaajista näki taloudellisen tilanteensa olevan parantumassa seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on pienin vastaavana ajankohtana vuodesta 2016 alkaneen mittaushistorian aikana.

Vastaajista 25 prosenttia uskoo, etteivät he löytäisi uutta työtä, jos jäisivät nyt työttömäksi. Osuus on ollut kasvussa vuoden 2022 jälkeen ja on nyt korkeimmillaan.

KAUPAN ALALLA työskentelevistä vastaajista 31 prosenttia kokee, että heidän työnantajayrityksensä myynti on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna. Alalla työskentelevistä vastaajista viime vuotista hieman pienempi osuus – 33 prosenttia – arvioi taloudellisen tilanteensa heikkenevän seuraavan 12 kuukauden aikana. Viime vuonna osuus oli 36 prosenttia. Sen sijaan usko uuden työpaikan löytymiseen on heikentynyt viimevuotisesta hieman. Nyt näin uskoo 26 prosenttia vastaajista.

Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä 39 prosenttia arvioi työnantajayrityksen myynnin laskeneen. He kokevat myös työttömyyden uhan kasvaneen. Alalla työskentelevistä vastaajista 18 prosenttia uskoo, ettei uutta työpaikkaa löytyisi, jos työttömyys osuisi kohdalle nyt. Osuus on kasvanut sekä edelliseen vuosineljännekseen että vuoden takaiseen verrattuna.

Kiinteistöpalvelualalla työttömyyden uhka on kasvanut 19 prosentilla alan vastaajista. Vastaajista 27 prosenttia uskoo, että he eivät löytäisi uutta työtä, jos nyt joutuisivat työttömäksi.

Turvallisuusalalla työskentelevien arvioiden mukaan yritysten talous on kohenemassa. Työnantajan taloudellisen tilanteen huononemiseen uskoi 23,9 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten jopa 37,4 ennakoi työnantajansa talouden heikkenemistä. Turvallisuusalalla työskentelevistä vastaajista 41,3 prosenttia odotti oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän. Vastaajista 43,5 prosenttia ei tunne työttömyyden uhkaa.

PAMin barometrin vastaukset kerättiin liiton suhdannepaneelilta 1.7.-31.7.2025. Kysymyksiin vastasi 854 liiton työssäkäyvää jäsentä.