PAM: Tällaisia ehdokkaita tuemme seuraavissa vaaleissa

Palvelualojen ammattiliitto PAM sanoo haluavansa seuraavissa vaaleissa tukea ehdokkaita, jotka sitoutuvat suojelemaan hyvinvointivaltiota ja työmarkkinoiden sopimusjärjestelmää "rahavaltaa" vastaan.

Liiton puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen mielestä rahavalta pyrkii vastedeskin yhteiskunnassa ohjaksiin, ja nykyinen hallitus on sallinut sen toteuttamalla ohjelmansa mukaisesti kaikki elinkeinoelämän toiveet.

Jos tämä tapa jää pysyväksi, se näivettää hänen mielestään hyvinvointivaltion perusteita ja demokratiaa.

– Järjestäytyneet työntekijät edustavat tälle vastavoimaa, Rönni-Sällinen sanoi puhuessaan liiton 25-vuotisjuhlisssa Helsingissä.

Liitto aikoo vaikuttaa vuoden 2027 eduskuntavaaleihin tilanteen kääntämiseksi.

– Lupaamme seuraavissa vaaleissa tukea vahvasti toimijoita, jotka aidosti sitoutuvat hyvinvointivaltion ja sopimusyhteiskunnan puolustamiseen, Rönni-Sällinen ilmoittaa.

PALVELUALOJEN kasvu edellyttää liiton mukaan työelämältä ja yrityksiltä ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Hallituksen pitää mahdollistaa tällainen kehitys, eikä suojella yksipuolisesti vain yksittäisiä yrityksiä työntekijöiden oikeuksien kustannuksella.

Rönni-Sällisen mukaan tässä tarvitaan yhteistyötä työnantajapuolen kanssa, jota hän kutsuu mukaan vaikuttamaan seuraavaan hallitusohjelmaan palvelualojen puolesta.

– Tavoitteenamme on yhdessä työnantajaliittojen kanssa tarjota seuraavalle hallituskaudelle palvelualojen kasvuresepti, hän sanoo.