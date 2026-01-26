Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

26.1.2026 09:03 ・ Päivitetty: 26.1.2026 09:03

PAM: Vartiointialan koulutus ja lainsäädäntö tarvitsee ison remontin – ”Sekä työntekijät että asiakkaat hyötyisivät”

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
PAMin mukaan laki yksityisistä turvallisuuspalveluista vaatisi kokonaisuudistuksen.

Palvelualojen ammattiliitto PAM esittää kannanotossaan vartiointialan koulutusvaatimusten nostamista ja lainsäädännön uudistamista vastaamaan työympäristön nykyvaatimuksia.

Demokraatti

Demokraatti

Kannanoton mukaan Työterveyslaitoksen Turvallisuuden tekijät -tutkimus tuo esiin yksityisen turvallisuusalan toimintaympäristön muutoksia sekä työn fyysisiä ja henkisiä kuormitustekijöitä. Tutkimus korostaa tarvetta kehittää alan koulutusta, lainsäädäntöä ja työkykyjohtamista.

– Alalla on haasteita, joiden korjaaminen vaatii rohkeutta ja panostuksia sekä lainsäätäjiltä että työnantajilta, sanoo PAMin vartiointialan sopimusasiantuntija Markku Saikkonen tiedotteessa.

TUTKIMUKSEN mukaan työnkuva on muuttunut entistä asiakaspalvelupainotteisemmaksi, ja alalle hakeutuu ihmisiä, joilla on halu auttaa muita.

Samalla kuitenkin todetaan, että vartiointialalla työskentelevät tasapainoilevat eri intressien ja toimintavaltuuksien rajamaastossa, mikä voi aiheuttaa kuormitusta. Alan koulutus ei kaikilta osin ole pysynyt mukana muutoksessa.

– Esimerkiksi nuoret työntekijät tulevat kenttätyöhön usein lyhyellä perehdytyksellä ja heikoin valmiuksin, kommentoi tutkija Julia Anttilainen Työterveyslaitoksen verkkouutisessa.

Alan luonteeseen voi kuulua fyysiseen koskemattomuuteen ja ihmisten perusoikeuksiin puuttuminen.

– Vartiointialalla tehdään vaativaa ja vastuullista työtä pykäläviidakon keskellä. Siihen nähden nykyinen koulutus on aivan liian suppea. Monipuolisempi koulutus ja vaatimusten kiristäminen parantaisivat sekä alan työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuutta ja oikeusturvaa. Se myös lisäisi ammattimaisuutta ja voisi nostaa palkkatasoa, Saikkonen sanoo.

PAM on jo vuonna 2023 esittänyt, että turvallisuusalan koulutusvaatimuksia nostettaisiin merkittävästi ja tehtävät jaettaisiin kolmeen tasoon sen perusteella, miten vahvasti tehtävässä voidaan puuttua perus- ja ihmisoikeuksiin.

Saikkonen katsoo, että laki yksityisistä turvallisuuspalveluista vaatisi kokonaisuudistuksen.

– Toimintaympäristö ja työn vaatimukset ovat muuttuneet, mutta lainsäädäntö ei ole pysynyt kehityksessä mukana ja on kaiken lisäksi monelta osin epäselvä.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin turvallisuusalan keskeisiä piirteitä ja kehittämistarpeita Suomessa keskittyen vartiointialan työntekijöihin sekä muihin alan asiantuntijoihin. PAM rahoitti tutkimusta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
26.1.2026
Arvio: Tekoälyä koskevat myytitkin voivat olla vaarallisia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
23.1.2026
Janne Riiheläinen: Hyvää kymmenvuotispäivää, infosotaveteraanit!
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU