Työmarkkinat
23.1.2026 07:53 ・ Päivitetty: 23.1.2026 07:53
PAMin kysely: Taloushuolet vaivaavat palvelualoilla – alanvaihto kiinnostaa erityisesti nuoria
Palvelualan ammattiliitto PAMin jäsenillä taloushuolet ovat tavallisempia kuin suomalaisilla yleensä. Liiton jäsenkyselyn mukaan stressi ja kiinnostus alanvaihtoon ovat kasvaneet.
PAMin jäsenten taloushuolet ovat vuosittain toteutettavassa kyselyssä neljättä vuotta peräkkäin merkittävästi yleisempiä kuin 2010-luvulla.
Poikkeuksellisen syviä huolet ovat työttömien ja yksinhuoltajien talouksissa. Joka viides yksinhuoltajista on erittäin huolestunut toimeentulostaan seuraavan kuukauden aikana, tiedotteessa kerrotaan.
PAMin mukaan hallituksen toteuttamat työttömyysturvan muutokset ovat heikentäneet työttömien mahdollisuuksia kohentaa taloudellista tilannettaan. Työttömänä olevista vastaajista 69 prosenttia sanoo työttömysturvan suojaosan poiston vaikuttaneen heidän mahdollisuksiinsa ottaa vastaan osa-aikaisia tai lyhytaikaisia työsuhteita.
Merkittäviä taloudellisia huolia kokeneista vastaajista 59 prosenttia kertoo kokevansa vähintään melko paljon stressiä.
KYSELYN perusteella suhde työhön näyttää muuttuvan. Käsitys työstä ihmisen tärkeänä elämänsisältönä on heikentynyt kymmenessä vuodessa. Vuonna 2015 niin ajatteli 57 prosenttia vastaajista, viime syksynä samoin arvioi vain 47 prosenttia vastaajista.
Vastaajista 65 prosenttia kokee työnsä aiempaa kuormittavammaksi ja 76 prosenttia kertoo osaamisvaatimusten kasvaneen. Näin koetaan erityisesti kaupan alalla.
Työsuhteen jatkumisesta aiempaa epävarmempia oli 37 prosenttia kaikista vastaajista. Alakohtaisesti tarkasteltuna eniten epävarmuutta työn jatkumisesta koettiin asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialalla.
Jäsenkyselyn vastaajista työssäkäyviä oli 84 prosenttia ja työttömiä 12 prosenttia. Osa-aikatyötä tekevien osuus oli 41 prosenttia, sama kuin vuotta aiemmin. Kymmenessä vuodessa osa-aikaisten osuus on kutienkin kasvanut 7 prosenttiyksikköä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.