Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

31.10.2025 09:45 ・ Päivitetty: 31.10.2025 10:13

Panssariajoneuvojen valmistus alkaa Uudessakaupungissa – Valmet ja Patria tekivät aiesopimuksen

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Neuvottelut lopullisista sopimuksista ovat yhtiöiden mukaan käynnissä.

Valmet Automotive ja Patria ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta ja testauksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tuotantolaitoksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valmet Automotiven toimitusjohtajan Pasi Rannuksen mukaan aiesopimus on yhtiölle merkittävä avaus puolustussektorin sopimusvalmistukseen.

Neuvottelut lopullisista sopimuksista ovat yhtiöiden mukaan käynnissä.

Valmet Automotive kertoi syyskuun alussa uudesta strategiastaan, jonka mukaan yhtiö tarjoaa teollisen sarjavalmistuksen osaamistaan jatkossa myös muille teollisuuden aloille, ei vain autovalmistukseen.

-  On hienoa, että osaamisellamme on kysyntää myös muiden korkeaa teknologista kyvykkyyttä edellyttävien teollisuudenalojen piirissä. Tämä aiesopimus on meille merkittävä avaus puolustussektorin sopimusvalmistukseen, Rannus sanoo tiedotteessa.

Valmet Automotive kertoi syyskuussa mittavista muutosneuvotteluista, joissa sopeuttamistarpeeksi kerrottiin noin 1  075 henkilötyövuotta.

Yle uutisoi tuolloin, että Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu kokonaan Uudenkaupungin tehtaalla. Tehdas on valmistanut Mercedes-Benz A:ta vuodesta 2013 alkaen.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) vieraili muutosneuvotteluilmoituksen jälkeen Uudessakaupungissa ja lupasi, ettei kaupunki jää yksin.

PATRIA kertoo saaneensa monikansallisen CAVS-panssariajoneuvohankkeen myötä tilauksia lähes tuhannesta Patria 6×6-ajoneuvosta, minkä lisäksi yhtiö valmistaa myös muita panssariajoneuvomalleja.

Patria valmistaa tällä hetkellä ajoneuvoja Suomessa ja Latviassa sekä paikallisten kumppaneiden kautta Puolassa ja Slovakiassa.

Johtaja Jussi Järvinen Patrialta sanoo, että Patrian tuotanto on erittäin hyvällä tasolla kaikkien olemassa olevien tilausten toimittamiseen.

-  Etsimme kuitenkin myös lisäkapasiteettia. Siksi Patria harkitsee nyt kumppanuutta myös Valmet Automotiven kanssa panssaroitujen ajoneuvojemme valmistuksessa, sanoo Järvinen Patrian tiedotteessa.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 12.13.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
31.10.2025
Ministeriöiden viestinnästä ei saa tehdä hallituksen hämäyskonetta
Lue lisää

Harri Römpötti

Kirjallisuus
31.10.2025
Uusi sarjakuva kertoo Bobrikovin murhasta – ”Minua kiinnosti ryöstää Eugen Schauman takaisin äärioikeistolta”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
30.10.2025
Arvio: Springsteenin terapia-albumi Nebraska oli aiheuttaa levymoguleille hermoromahduksen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU