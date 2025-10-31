Talous
31.10.2025 09:45 ・ Päivitetty: 31.10.2025 10:13
Panssariajoneuvojen valmistus alkaa Uudessakaupungissa – Valmet ja Patria tekivät aiesopimuksen
Valmet Automotive ja Patria ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta ja testauksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tuotantolaitoksessa.
Valmet Automotiven toimitusjohtajan Pasi Rannuksen mukaan aiesopimus on yhtiölle merkittävä avaus puolustussektorin sopimusvalmistukseen.
Neuvottelut lopullisista sopimuksista ovat yhtiöiden mukaan käynnissä.
Valmet Automotive kertoi syyskuun alussa uudesta strategiastaan, jonka mukaan yhtiö tarjoaa teollisen sarjavalmistuksen osaamistaan jatkossa myös muille teollisuuden aloille, ei vain autovalmistukseen.
- On hienoa, että osaamisellamme on kysyntää myös muiden korkeaa teknologista kyvykkyyttä edellyttävien teollisuudenalojen piirissä. Tämä aiesopimus on meille merkittävä avaus puolustussektorin sopimusvalmistukseen, Rannus sanoo tiedotteessa.
Valmet Automotive kertoi syyskuussa mittavista muutosneuvotteluista, joissa sopeuttamistarpeeksi kerrottiin noin 1 075 henkilötyövuotta.
Yle uutisoi tuolloin, että Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu kokonaan Uudenkaupungin tehtaalla. Tehdas on valmistanut Mercedes-Benz A:ta vuodesta 2013 alkaen.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) vieraili muutosneuvotteluilmoituksen jälkeen Uudessakaupungissa ja lupasi, ettei kaupunki jää yksin.
PATRIA kertoo saaneensa monikansallisen CAVS-panssariajoneuvohankkeen myötä tilauksia lähes tuhannesta Patria 6×6-ajoneuvosta, minkä lisäksi yhtiö valmistaa myös muita panssariajoneuvomalleja.
Patria valmistaa tällä hetkellä ajoneuvoja Suomessa ja Latviassa sekä paikallisten kumppaneiden kautta Puolassa ja Slovakiassa.
Johtaja Jussi Järvinen Patrialta sanoo, että Patrian tuotanto on erittäin hyvällä tasolla kaikkien olemassa olevien tilausten toimittamiseen.
- Etsimme kuitenkin myös lisäkapasiteettia. Siksi Patria harkitsee nyt kumppanuutta myös Valmet Automotiven kanssa panssaroitujen ajoneuvojemme valmistuksessa, sanoo Järvinen Patrian tiedotteessa.
Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 12.13.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.