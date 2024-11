“Parempi hyväksyä ongelmallinen komissio kuin ei komissiota ollenkaan” – Heinäluoma ennakoi kuoppaisaa kautta

Euroopan parlamentti äänestää huomenna uuden komission hyväksymisestä. Demokraatti Demokraatti

Komissaarikuulemisissa syntynyt parlamentin poliittisten ryhmien kädenvääntö on päätynyt pisteeseen, jossa perinteiset eurooppamyönteiset keskiryhmät ovat löytäneet yhteisymmärryksen, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) toteaa tiedotteessa.

“Saavutettu sopu on voitto koko Euroopalle.”

Keskustaoikeistolaisen EPP:n, sosialidemokraattien S&D:n ja liberaalin keskustaryhmän Renew’n yhteistyö antaa hänen mukaansa mahdollisuuden komission hyväksynnälle riittävällä tuella. Vihreiden enemmistö näyttää äänestävän puolesta.

– Saavutettu sopu on voitto koko Euroopalle. Se tarkoittaa, että Eurooppaa voidaan edelleen rakentaa yhdessä unionia kehittävien ryhmien kesken. Tämä on aivan avainkysymys myös oikeusvaltion ja Ukrainan tukemisen kannalta.

Hän tunnistaa poliittisen väännön eikä pidä tilannetta lainkaan ideaalina.

– Olemme tilanteessa, jossa on parempi hyväksyä ongelmallinen komissio kuin ei komissiota ollenkaan.

EPP:N FLIRTTAILU äärioikean laidan kanssa oli vaarantaa koko EU:n tulevaisuuden, hän huomauttaa.

– Ajassa, jossa meitä uhkaa niin epävakaa Donald Trump Yhdysvalloissa, Kiinan uhittelu idän suunnalta, sota Euroopassa kuin kriisit Lähi-idässä, tarvitsemme unioniin vakautta ja varmuutta. Siihen ei sovi yhteistyö arvojamme nakertavien voimien kanssa.

“Italialle kuuluu komissaari, eikä siihen ole urputtamista.”

Heinäluoma pitää hyvänä, että väännön lopputuloksena Unkarin komissaarin salkkua saatiin supistetuksi ja siirrettyä sieltä tärkeimmät vastuut toisaalle.

– Italialle kuuluu komissaari, eikä siihen ole urputtamista. Eri asia on, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on päättänyt antaa varapuheenjohtajatehtäviä Italian veljet -puolueen komissaarille, ja tätä me demarit emme edelleenkään hyväksy.

Tulossa on hänen mukaansa historian oikeistolaisin komissio, mutta sen takaa löytyvät jäsenmaiden hallitukset, “emmekä me parlamentissa voi hallitusten valtasuhteita muuttaa”.

– Parlamentissa voidaan arvioida vain ehdokkaiden pätevyyttä sekä sitoutumista eurooppalaisiin arvoihin, Heinäluoma kuvailee.

NYT POLIITTISEN sovun myötä syntynyt sitoutuminen on keskiryhmiltä tärkeä paperi, hän painottaa. Se on luonteeltaan kuitenkin vain yleisluontoinen sitoumus yhteistyöhön, eikä Heinäluoma pitäisi sitä vedenpitävänä.

– Aika siis näyttää, kuinka pitkälle nyt syntynyt sopu ja luottamus riittävät. Meille sosialidemokraateille oikeusvaltioon sitoutuminen on yhteistyön ehto.

Demariryhmän enemmistö tulee tukemaan komission valintaa. Heinäluoman tiedossa on, että kriittisiä ääniä tulee erityisesti Ranskasta ja Saksasta.

– Vaikka eurooppamyönteisten puolueiden sopimus antaa näköalaa tulevaisuuteen, yhtä selvää on, että kaudesta on tulossa kuoppaisa, hän tiivistää.