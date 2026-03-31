31.3.2026 13:28 ・ Päivitetty: 31.3.2026 15:40

Parikkalan Pyhäjärven jäällä miehittämätön ilma-alus

Kuvituskuva droonista.

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Parikkalan Pyhäjärveltä löytynyttä miehittämätöntä ilma-alusta. Sitä epäillään ulkomailta tulleeksi lennokiksi.

Poliisin mukaan viranomaisten eristämän alueen sisäpuolella on asuinrakennuksia, joiden asukkaita on varotoimena ohjeistettu poistumaan alueelta tutkinnan ajaksi.

Tämänhetkisen tiedon perusteella ilma-aluksesta ei ole aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

- Alustavassa, vielä kesken olevassa tutkinnassa on saatu havaintoja ja viitteitä siitä, ettei se ole kotimaista, suomalaista alkuperää, kerrottiin Rajavartiolaitokselta STT:lle.

Kaakkois-Suomen poliisi vahvisti aiemmin STT:lle ilma-aluksen olevan drooni.

Rajavartiolaitos kertoi aiemmin havainneensa miehittämättömän ilma-aluksen Etelä-Karjalassa Parikkalan alueella sijaitsevan Pyhäjärven jäällä. Havainto tehtiin tiistaiaamuna.

Viranomaiset kertovat tiedottavansa asiasta lisää tutkinnan edettyä.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpon (kok.) mukaan mikään ei viittaa siihen, että viikonloppuna Suomeen pudonneet droonit olisi kohdistettu maahan tarkoituksella.

Orpo korosti tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että Ukrainalla on oikeus puolustautua Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Tästä huolimatta Orpo kertoi Suomen ”reklamoineen voimakkaasti” Ukrainalle siitä, että Suomen ilmatilaa on loukattu ja suomalaisille aiheutettu vaaraa.

Orpo kertoi myös olleensa droonitapauksesta yhteydessä Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä EU:n johtoon.

