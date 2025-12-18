Patrialle jättitilaukset Saksasta – Yhteisarvo yli kaksi miljardia

Suomen valtion pääomistama Patria kertoi torstaina allekirjoittaneensa Saksan valtion kanssa kaksi hankintasopimusta, joiden yhteisarvo optioineen on yli kaksi miljardia euroa. Sopimukset sisältävät yhteensä jopa 876 Patrian 6×6-panssariajoneuvoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilattavien ajoneuvojen joukossa on Patrian Nemo-kranaatinheitinjärjestelmällä sekä Kongsbergin RS4 -kauko-ohjattavalla asejärjestelmällä varustettuja panssariajoneuvoja.

Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko kertoo tiedotteessa, että sopimukset muodostavat Patrian suurimman yksittäisen kaupan. Kauppa tehdään yhtiön johtaman monikansallisen Cavs-ajoneuvohankkeen puitteissa.

Ensimmäiset toimitukset on Patrian mukaan suunniteltu vuodelle 2026. Lisäksi sopimukset käynnistävät teknologiasiirron saksalaisille teollisuuskumppaneille, ja ensimmäiset Saksassa valmistetut ajoneuvot toimitetaan vuonna 2027.

Patria johtaa panssaroitujen 6×6-ajoneuvojen järjestelmän kehitystä vuonna 2020 käynnistetyssä Cavs-hankkeessa. Yhteishankkeessa ovat Suomen lisäksi mukana Ruotsi, Latvia, Tanska, Norja, Saksa ja Britannia. Saksa liittyi hankkeeseen vuonna 2023. Hankkeen ajoneuvoja on käytössä myös Ukrainassa.

SAKSAN parlamentti hyväksyi keskiviikkona noin 50 miljardin euron edestä uusia ase- ja muita sotilasmateriaalihankintoja.

Patrian lisäksi Saksan jättihankinnoissa on mukana suomalainen avaruusteknologiayritys Iceye. Saksan puolustusministeriön julkistamalla hankintalistalla on Spock-tutkasatelliittijärjestelmä, jonka Iceye on kehittänyt yhteistyössä saksalaisen puolustusalan jätin Rheinmetallin kanssa.

Iceye kertoi torstaina, että nykyisen sopimuksen arvo on noin 1,7 miljardia euroa. Sopimus on voimassa viisi vuotta. Lisäksi sopimuksessa on jatko-optio, mutta Iceye ei tiedotteessa kerro sen arvoa.

Saksalainen talouslehti Handelsblatt kuitenkin kertoi aiemmin joulukuussa, että jos sopimuksen optiot käytetään aikanaan täysimääräisesti, kaupan arvo nousisi jopa yli 2,7 miljardiin euroon.

Iceyen ja Rheinmetallin yhteistyö on kantanut hedelmää varsin pian alkamisensa jälkeen. Yhteisyrityksen perustamisesta kerrottiin vasta toukokuussa. Rheinmetall on yhteisyrityksessä pääomistajana 60 prosentin osuudella, ja Iceyen omistusosuus on loput 40 prosenttia osakkeista.