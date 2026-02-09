Talous
9.2.2026 09:14 ・ Päivitetty: 9.2.2026 09:14
Patrian panssariautohanke vakuutti norjalaiset ja britit
Britannia ja Norja ovat virallisesti liittyneet monikansallisen CAVS-panssariajoneuvohankkeen tuotekehityssopimukseen, kertoo puolustusministeriö.
Molemmat maat tulivat Common Armoured Vehicle System -hankkeeseen seuraajiksi viime syksynä.
Suomen johtaman hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimittaa Euroopan maiden asevoimille yhteinen tuoteperhe panssaroiduista kuusipyöräisistä ajoneuvoista.
Liittymällä sopimukseen Britannia ja Norja saavat ministeriön mukaan käyttöönsä hankkeen tuotekehityspakettien tulokset ja voivat osallistua ajoneuvojärjestelmän jatkokehitykseen.
Kukin osallistujamaa pystyy sitten aikanaan halutessaan tilaamaan itselleen juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ajoneuvoja. Varsinaisia toteutuneita tilauksia on sisällä Patrian mukaan jo parista tuhannesta ajoneuvosta.
SOPIMUKSESSA on tällä hetkellä seitsemän Nato-maata: Suomi, Ruotsi, Latvia, Saksa, Tanska, Norja ja Britannia.
Ajoneuvot valmistaa tai valmistuttaisi Patria joko Suomessa tai tilaajavaltioiden omissa tehtaissa.
