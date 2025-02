Paula Werning: Kotitalouksien syytä miettiä omaa kriisivalmiuttaan – ”Kolme vuorokautta ilman sähköä tai juoksevaa vettä”

Puolustusvaliokunnan jäsenen Paula Werningin (sd.) myös jokaisen kotitalouden on syytä miettiä omaa kriisivalmiuttaan.

Werning hoputtaa tiedotteessaan kuntia perustamaan varautumisryhmiä, joissa jaetaan tietoa ja tuetaan toisiaan häiriötilanteissa.

– Jokaisen kotitalouden on kyettävä pärjäämään itsenäisesti viranomaisten ja järjestöjen varautumissuosituksen mukaisesti kolme vuorokautta ilman sähköä tai juoksevaa vettä. Yksinkertaiset varautumistoimet, kuten kotivaran ylläpito, taskulamppujen ja paristojen hankkiminen sekä yhteydenpito lähipiiriin, voivat olla ratkaisevia vaikeissa tilanteissa.

Kansanedustaja muistuttaa samalla, että valtion vastuulla on varmistaa Suomen kriittisen infrastruktuurin ja palveluiden sekä huoltovarmuuden toimivuus.

– Varautuminen on koko yhteiskunnan yhteinen vastuu. Viranomaistoimijoilla on oltava riittävät resurssit yhteiskunnan toimintojen turvaamiseen, erityisesti rajaturvallisuudesta ja suojelupoliisin toimintakyvystä on huolehdittava näin aikoina.