Politiikka

25.2.2026 06:24 ・ Päivitetty: 25.2.2026 06:25

Pekka Haavisto lähtee rauhantöihin

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Haavisto valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1987.

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ministeri Pekka Haavisto (s. 1958) on nimitetty YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Sudaniin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ilmoitti nimityksestä tiistaina YK:n verkkosivuilla.

Haavistolla kerrotaan olevan yli 40 vuoden kokemus politiikasta ja kansainvälisistä asioista. Tiedotteessa mainitaan myös, että Haavisto tuntee rauhanneuvottelut Afrikan sarven alueella ja Lähi-idässä.

ALUE onkin hyvin tuttu Haavistolle. Vuosien 2005-2007 aikana hän toimi EU:n Sudanin erityisedustajana sekä YK:n erityisasiantuntija Darfurin rauhanneuvotteluissa. YK:ssa hän oli myös ympäristöjärjestö UNEPin tehtävissä kriisialueilla vuosina 1999-2005.

Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtajana Haavisto toimi vuodet 2016-2019.

Haavistoa ennen Sudanin-erityislähettiläänä toimi Algerian entinen ulkoministeri Ramtane Lamamra.

Haavistolle on viime aikoina uumoiltu useita eri kansainvälisiä tehtäviä.

Hänen tilalleen eduskuntaan päätyy todennäköisesti Helsingin vihreistä varasijalla ollut Mari Holopainen.

