Politiikka
25.2.2026 06:24 ・ Päivitetty: 25.2.2026 06:25
Pekka Haavisto lähtee rauhantöihin
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ministeri Pekka Haavisto (s. 1958) on nimitetty YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi Sudaniin.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ilmoitti nimityksestä tiistaina YK:n verkkosivuilla.
Haavistolla kerrotaan olevan yli 40 vuoden kokemus politiikasta ja kansainvälisistä asioista. Tiedotteessa mainitaan myös, että Haavisto tuntee rauhanneuvottelut Afrikan sarven alueella ja Lähi-idässä.
ALUE onkin hyvin tuttu Haavistolle. Vuosien 2005-2007 aikana hän toimi EU:n Sudanin erityisedustajana sekä YK:n erityisasiantuntija Darfurin rauhanneuvotteluissa. YK:ssa hän oli myös ympäristöjärjestö UNEPin tehtävissä kriisialueilla vuosina 1999-2005.
Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtajana Haavisto toimi vuodet 2016-2019.
Haavistoa ennen Sudanin-erityislähettiläänä toimi Algerian entinen ulkoministeri Ramtane Lamamra.
Haavistolle on viime aikoina uumoiltu useita eri kansainvälisiä tehtäviä.
Hänen tilalleen eduskuntaan päätyy todennäköisesti Helsingin vihreistä varasijalla ollut Mari Holopainen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.