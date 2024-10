Pekka Toverille näkyvä pesti: “Nyt on aika yhdistää verkostot ja kääriä hihat”

Pekka Toveri (kok.) on valittu Euroopan parlamentin Ukraina-valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Demokraatti Demokraatti

Kokoomuksen europarlamentaarikko on optimistinen tulevasta.

– Agendalla on esimerkiksi keskustelua sanktioista ja EU:n roolista rauhanneuvotteluissa. Jossain vaiheessa valtuuskunta alkaa arvioida myös, mitä Ukrainan EU-jäsenyyden eteen on tehtävä, mutta tärkein tehtävämme on tällä hetkellä pitää painotus siinä, millä tavoin EU auttaa Ukrainan voittamaan sodan, Toveri sanoo tiedotteessa.

Toveri kehottaa tarttumaan työhön.