Veikkausvoittovarat ovat pudonneet koronan seurauksena, mikä voisi jättää loven Veikkauksen edunsaajien talouteen. Tätä lovea hallitus nyt pyrkii syyskuun budjettiriihessä paikkaamaan.

Johannes Ijäs Demokraatti

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikattaisiin peräti 127 miljoonaa euroa ensi vuodelta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoo lähtevänsä siitä, että hallitus neuvottelee rahoituksen paikkaamisesta budjettiriihestä ja siitä päästään hyvään yhteisymmärrykseen.

– Uskon hyvähenkiseen neuvotteluun näiden asioiden osalta. Se suurin ongelma tai haaste on Veikkauksen tuottoalenema, mikä näyttää pitkällä aikajänteellä laskevan koko ajan. Tietenkin siihen syynä on se, että pelihaittoihin on puututtu, toimet ovat purreet ja ihmiset pelaavat entistä vähemmän.

Paitsi sote-järjestöjä, veikkausvoittovarojen väheneminen uhkaa myös tieteen, urheilun ja kulttuurin rahansaajia.

–Se mitä minä toivon on se, että me pääsemme myös yhdenmukaiseen kompensaatiomalliin kaikkien edunsaajaministeriöiden kesken, Pekonen sanoo.

Hallitusohjelmassa lukee seuraavasti: ”Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta”. Sosiaali- ja terveysalaa ei siis mainita, minkä Pekonen hyvin tietää.

– Tämä on se, johon viittasin sillä, että toivon, että se on yhdenmukainen kaikkien edunsaajaministerien kesken. Sote-järjestöissä tehdään erittäin tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen, siltä osin pidän äärimmäisen tärkeänä, että nyt tämä saadaan kompensoitua, Pekonen sanoo.

Pekonen sanoo lähtevänsä siitä, että koronan aiheuttamat vajeet Veikkaus-potissa olisi rahoitettava verovaroista eli siis budjettirahoituksella. Voi olla toinenkin täydentävä vaihtoehto:

– Yksi mitä olen esittänyt on arpajaisveron laskeminen, jotta jäisi enemmän jaettavaa.

Veikkauksen tuotto siis nousisi, mikäli veroa laskettaisiin.

Pekonen toivoo, että arpajaisveroa käsitellään jo nyt budjettiriihessä.

– Olen nostanut asian esille hallituksen iltakoulussa eilen ja pitänyt tätä keskustelua yllä. Tämä on yhtenä esityksenä riihessä.

Neuvottelut Veikkauksen edunsaajien rahoituksen turvaamisesta ovat käynnissä.

– Tämä ei ole pelkästään minulle vaan monille ministereille vaikea asia. Sen takia tämä vaatii myös pitkää jumppaamista, että saadaan rahoitus turvattua.

Sitä, milloin arpajaisveroa mahdollisesti voitaisiin laskea, Pekonen ei osaa sanoa.

– Varmaan se on kanssa neuvotteluissa läpikäytävä asia.

Demokraatti haastatteli sosiaali- ja terveysministeri Pekosta tänään vasemmistoliiton ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Hyvinkäällä.