Pelastakaa Lapset -järjestön vihjepalveluun on tehty yli 30 000 ilmoitusta verkossa levitettävästä materiaalista, jossa epäillään lapsen olevan seksuaalirikoksen kohteena

Pelastakaa Lapset -järjestön vihjepalveluun on tehty tämän vuoden aikana ennätysmäärä ilmoituksia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista, järjestö kertoo tiedotteessaan.

Järjestön Nettivihje-palveluun on tehty tänä vuonna yli 30 000 ilmoitusta verkossa levitettävistä kuvista ja videoista, joissa epäillään lapsen olevan seksuaalirikoksen kohteena.

Viime vuosina ilmoitusten määrä on ollut vuosittain noin 3 000.

Pelastakaa Lasten Nettivihjeen asiantuntija Eveliina Karhun mukaan on vaikea arvioida, mistä vihjeiden kasvu johtuu.

- Taustalla vaikuttaa todennäköisesti ainakin ihmisten kasvanut tietoisuus Nettivihjeestä. Ihmiset tunnistavat keinoja puuttua todistamaansa materiaaliin ja ilmoittavat siitä matalammalla kynnyksellä, Karhu sanoo järjestön tiedotteessa.

TÄNÄ vuonna ilmoituksissa on korostunut tiedostomuotoinen materiaali, jonka sisältöä ei näe lataamatta tiedostoa koneelle. Kolmannen sektorin tuottamalla palvelulla ei ole lain suomia valtuuksia ladata laitonta materiaalia edes tarkastamissyistä.

- On mahdollista, että ladattavan materiaalin käyttö on yksi rikollisten toimijoiden keinoista välttää kiinni jäämistä tai materiaalin poistamista, Karhu sanoo tiedotteessa.

Nettivihjeeseen raportoitu materiaali on järjestön mukaan raaistunut vuosi vuodelta. Karhun mukaan viime vuosina on yleistynyt myös materiaali, jossa lapsi on houkuteltu tekemään seksuaalisia tekoja web- tai kännykkäkameran edessä.

Karhu muistuttaa vanhempia, että lapsen ei tarvitse olla vielä edes luku- tai kirjoitustaitoinen, jotta voisi keskustella tuntemattomien kanssa digilaitteella.

- Pieni lapsi voi pitää laitteen kautta tulevien ohjeiden noudattamista harmittomana leikkinä, Karhu sanoo.

Pelastakaa Lapset -järjestön Nettivihje-palvelu on ollut toiminnassa jo 20 vuotta. Palvelun avulla pyritään edistämään laittoman materiaalin nopeaa poistamista verkosta.

Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa ja välittää tietoja poliisille. Poliisilla on myös oma nettivinkkipalvelu, jossa voi ilmoittaa verkossa jaettavasta epäilyttävästä aineistosta.