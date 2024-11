Pelastakaa Lapset: Ukrainassa on syntynyt jo puoli miljoonaa sotalasta – ”Heiltä on evätty koko heidän lapsuutensa”

Ukrainassa on syntynyt puoli miljoonaa lasta sen jälkeen kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan toissa vuoden helmikuussa, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö. Järjestö muistuttaa, että näiden lasten koko elämää ovat varjostaneet väkivalta, pommitukset ja pelko. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön mukaan sodalla on vakavia seurauksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

- Tuhat päivää kestäneen sodan aikana lapsia on tapettu ja vammautettu. Heiltä on evätty heidän koko lapsuutensa. He ovat menettäneet rakkaimpiaan ja ystäviään. Maailman on tehtävä enemmän, ja tälle jatkuvalle väkivallalle on saatava loppu, sanoo Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush tiedotteessa.

Konflikteja seuraavan ACLED-tutkimuslaitoksen tiedot osoittavat, että Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainassa siviileihin on kohdistettu yli tuhat hyökkäystä. Monet kylät ja kaupungit ovat raunioituneet. Pelkästään viime kuussa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan iskettiin 20 kertaa.

Humanitaarinen tilanne Ukrainassa on viime aikoina heikentynyt entisestään kiihtyneiden hyökkäysten myötä.

- Ukrainassa lapset tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tukea enemmän kuin koskaan. Muun maailman on lisättävä toimiaan ja humanitaariselle avulle on turvattava riittävä rahoitus, Khush vaatii.