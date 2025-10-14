Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.10.2025 11:53 ・ Päivitetty: 14.10.2025 11:53

”Pelissä ovat nyt meidän nuoremme” – Haataisen mukaan hallitus ei kuunnellut varoituksia ammattikoulujen kriisistä

Jukka-Pekka Flander / SDP
Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen.

Hallituksen leikkaukset ovat syventäneet ammatillisen koulutuksen kriisiä, josta varoitettiin jo etukäteen, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) sanoo. Hän on syvästi pettynyt hallituksen välinpitämättömyyteen.

Demokraatti

Demokraatti

Haatainen viittaa Ylen MOT:n dokumenttiin, joka kertoo lähiopetuksen määrän romahtaneen ammattikouluissa 2020-luvulla.

– Orpon hallitus on leikannut 120 miljoonaa euroa ammattillisesta koulutuksesta, ja nyt nähdään, mitä se tarkoittaa käytännössä. Kolmasosa oppilaitoksista kertoo joutuneensa vähentämään lähiopetusta säästöjen vuoksi. Tämä on suora seuraus hallituksen päätöksistä, Haatainen sanoo tiedotteessa.

Hallituksen mukaan leikkaus kohdistuisi vain toista tutkintoa tekeviin. Haataisen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Opiskelijavuosien perusteella saatua rahoitusta ei ole korvamerkitty, ja monissa oppilaitoksissa aikuiset ja nuoret opiskelevat samoilla kursseilla, Haatainen muistuttaa.

Hallituksen päätökset syövät Haataisen mukaan nyt sitä perustaa, jolle tulevaisuuden Suomea rakennetaan.

– Valitettavasti pelissä ovat nyt meidän nuoremme. Hallituksen leikkaukset heikentävät heidän mahdollisuuksiaan kouluttautua ja rakentaa omaa elämäänsä. Tämä on vastuuttoman politiikan seuraus.

OPETUSALAN ammattijärjestö OAJ kertoi tänään jäsenkyselystään, jossa 63 prosenttia kyselyyn vastanneista toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajista kertoi lähiopetuksen vähentyneen.

– Tulos on hurja mutta ei valitettavasti yllättävä. Olemme jo vuosia varoittaneet leikkausten vaikutuksista ja esittäneet ratkaisuja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Tilanne on kestämätön. Riittävän lähiopetuksen varmistaminen on paljon halvempaa kuin se, että Suomi hukkaa ammatillisten opiskelijoiden potentiaalia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

OAJ esittää lähiopetuksen määrän nostamista.

