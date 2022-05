Pentagon: Ukrainalaisia on kuljetettu väkisin Venäjälle

Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan Ukrainassa on näkynyt viitteitä siitä, että ukrainalaisia olisi pakkokuljetettu Venäjälle. Asiasta kertoi Pentagonin tiedottaja John Kirby (kuvassa). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kirby ei kertonut toimittajille, kuinka monista mahdollisista ukrainalaisleireistä puhutaan. Kirbyn mukaan on kuitenkin näyttöä siitä, että ukrainalaisia olisi kuljetettu vastoin heidän tahtoaan Venäjälle.

- Moskovalla on ollut 75 päivää aikaa kohdella ukrainalaisia julmasti. Joka kerta, kun luulet, etteivät he voi enää vajota vielä alemmas, he todistavat, että olet väärässä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi jo huhtikuun alussa, että tuhansia ukrainalaisia olisi viety Venäjälle.