Pentti Salmi: Kolmonen pohjaan ja karkkeja katsomoon – näin koris nousi tavistenkin pöytäpuheisiin

Suomalaisen koripalloilun julkisuuskuva on noussut viime aikoina arvoon arvaamattomaan. Syitä on monia. Kas näin. Pentti Salmi

Susijengi selviytyi Euroopan karsinnoista ensimmäisenä MM-kisoihin. Miesten korisliigassa on jännityspelejä putkeen ja yleisömäärät ovat ennätyslukemissa, jopa verrattuna aikaan ennen koronaa. Kauhajoki on nostanut pelin uusiin ulottuvuuksiin superhallillaan ja euromenestyksellään.

Mutta ykköspointtihan tässä buumissa on ilman muuta NBA:ssa mormonivaltion Utahissa rymistelevä Lauri Markkanen. EM-kisoista saatu mahtava itseluottamus kantaa nyt hedelmää (ja julkisuutta) ison vedenkin takana.

Näillä kaikilla seikoilla on merkitystä siihen, että koris on noussut tavistenkin pöytäpuheisiin.

Otetaan vielä yksi pieni fiilistä lisäävä yksityiskohta liigapeleistä. Tapiolassa kun Hongan peleissä kotijoukkue lataa kolmen pisteen heiton pussin pohjalla, niin välittömästi lentää karkkeja katsomoon. Kerrassaan oiva markkinointikikka, ja onhan Honka päässyt jo yleisömäärissäkin toiselle tuhannelle.

KUN joukkueet on nyt jaettu vuohiin ja lampaisiin, siis ylempään ja alempaan jatkosarjaan, niin kyllähän siellä kärjessä kevään mittaan porskuttavat edelleen Kauhajoen Karhu ja stadin Lokit. Mutta alemmastakin loppusarjasta selviää pudotuspeleihin.

Kun edellä tuli mainittua Honka, joka on pelannut vain kolmella amerikkalaisella, niin seura on palkannut riveihinsä muiden tapaan neljännen ulkomaalaisen palkkasoturin, Emanuel Shepherdin. Mies on tuttu Korisliigasta, teki aikoinaan Pyrinnön paidassa keskiarvoikseen 11,8 pojoa ja 6,8 levyriä.

Nyt koris purjehtii siis myötätuulessa. Silloin siitä on helppo poimia katsomoon heitetyt makeimmat karkit.