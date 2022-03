Pentti Salmi: Voiko Seagullsin hyvä kolmospeli osua omaan nilkkaan?

Korisliigan runko-osa saatiin koronasta huolimatta onnellisesti loppuun. Kauhajoki mellasti ykköseksi hyvällä pelillään ja syrjäytti mestaruuskaavailuissa Seagullsin. Pentti Salmi

Tuo Kauppatorin lokkilauma elää nykytrendin mukaan kaukoheitoilla, kolmosilla. Seagulls kun heitti runkosarjassa eniten bonusrajan takaa, 34,5 kerta per matsi, ja oli sieltä myös sarjan tarkin, sihti 38,5 %.

Kaikki siis ihan ok. Mutta ei sittenkään.

SUURI kaukoheittojen määrä vähentää korin alle pelaamista ja siitähän on selvä seuraus. Vastustaja ei joudu rikkomaan korinaluspainissa, jolloin se ei helpolla joudu virhevaikeuksiinkaan. Niinpä lokkilauma on saanut koko sarjan aikana vähiten vapaaheittoja, vain 12,5 kertaa ottelua kohden on päästy viivalle. Ja peräti kymmenessä pelissä on vapariyritysten määrä jäänyt alle kymmenen. Huippuna viimeisin Kouvot-peli, yksi vapaaheitto.

Kuitenkin joukkueella on ihan kelvolliset sisäpelaajat, Tuukka Kotti ja Joseph Lawson, joille voi surutta tyrkätä palloa sisään tuloksellisesti kuten keskiviikon KTP-voitto osoitti.

Kolmosten heittelemisessä on tietysti se hyvä puoli, että onnistuessa päästään hurjaan hurmokseen, mutta rautojen kolistessa se saattaa olla isku omaan nilkkaan.

SUNNUNTAINA alkavissa pudotuspeleissä on Kauhajoki vahvin ennakkosuosikki, varsinkin kun se sai takaisin takalinjoilleen loukkaantuneen Henri Kantosen. Karhu pelaa lisäksi takuuvarmaa korista, sillä oli runkosarjakauden päätyttyä vähiten pallonmenetyksiä, vain 10, 8 ottelua kohden.

Ennen pudotuspelien alkamista suurin yllätys oli Korihaiden säilyminen sarjassa, viimeisten pelien hirttosilmukkaa väistäen: 11 ottelusta 8 voittoa. Negatiivinen paukku oli taasen Nokian jääminen pleiareiden ulkopuolelle.

Mutta lopuksi vielä hatunnosto kabinettilobbaukselle. Suomi sai kolmannen kerran EM-kisaisännyyden, vuosikerta on nyt 2025.