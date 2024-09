”Perheellistymisen tiellä on esteitä, joita voisimme aivan hyvin purkaa” – ei-kaupallinen sijaissynnytys halutaan laillistaa

Perhejärjestöt esittävät ei-kaupallisen sijaissynnytyksen laillistamista. Asia saa kannatusta myös poliitikoilta yli puoluerajojen. Demokraatti Demokraatti

Lapsettomien yhdistys Simpukka, Sateenkaariperheet ja Monimuotoiset perheet -verkosto katsovat, että sijaissynnytyksen laillistaminen mahdollistaisi lapsitoiveen muun muassa itsellisesti lasta toivoville miehille, miespareille, toistuvia keskenmenoja kokeville ja kohduttomille.

– Suomen syntyvyys on alhaisimmillaan sitten vuoden 1836 jälkeen. Tilanne on hälyttävä. Julkisen sektorin hedelmöityshoitojen resurssit eivät ole riittävällä tasolla, vaikka tiedetään, että hoitojen avulla syntynyt lapsi maksaa itsensä takaisin yli kahdeksankertaisesti. Yhteiskunnan on toimittava, ja yksi merkittävä askel on säädellä ei-kaupallinen sijaissynnytys, Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio perustelee tiedotteessa.

– Sijaissynnytys on monille ainoita tapoja saada biologinen jälkeläinen. Sen laillistaminen yhdenvertaistaisi mahdollisuuksia lapsiperheellistyä, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä sanoo tiedotteessa.

Sijaissynnytykselle ei ole Suomessa lain ja palvelujärjestelmän tuomaa suojaa. Järjestöt muistuttavat, että sijaissynnytys kiellettiin vuonna 2007 kahdella tavalla: lääkäri ei saa antaa hedelmöityshoitoja eikä tuomioistuin vahvistaa adoptiota sijaissynnytystapauksissa.

Perhejärjestöt muistuttavat, että nyt sijaissynnytysjärjestelyihin hakeudutaan ulkomaille, kuten Kolumbiaan, Georgiaan ja Ukrainaan. Simpukan teettämän kyselyn alustavien tulosten mukaan sijaissynnytysjärjestelyt ulkomailla ovat erittäin kalliita ja sisältävät paljon riskejä sekä tuleville vanhemmille, sijaissynnyttäjälle että lapsen oikeuksien näkökulmasta.

– Sijaissynnytyksen sääntely Suomessa olisi äärimmäisen tärkeää kaikkien oikeuksien takaamiseksi, Piia Savio sanoo.

JÄRJESTÖJEN saaman tiedon mukaan kaikilla puolueilla ei vielä ole virallista kantaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen laillistamisesta. Monet puolueet ja poliitikot ovat kuitenkin järjestöjen mukaan ottaneet positiivisen kannan.

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Lotta Hamarin (sd.) mielestä lapsitoiveiden toteuttaminen tulisi olla mahdollista myös perheille, jotka poikkeavat perinteisistä normeista.

– Kumppanuusvanhemmuus, itsellinen vanhemmuus ja sijaissynnyttäminen ovat yhä laajemmin hyväksyttyjä tapoja lapsiperheellistyä. Perheellistymisen tiellä on esteitä, joita voisimme aivan hyvin purkaa, hän sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen puoluekokous otti asiaan myönteisen kannan kesäkuussa. Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen sanoo tiedotteessa, että on sekä inhimillisesti että syntyvyyden laskun takia yhteiskunnallisesti tärkeää löytää keinoja auttaa pareja toteuttamaan lapsitoiveensa.

– Lainsäädännössä tulisi minimoida riskit niin sijaissynnyttäjälle, lapselle kuin lasta toivovalle parille. On selvää, että lainsäädännön säätäminen ei ole helppoa, sillä niissäkin maissa, joissa sijaissynnytys on laillista, on esiintynyt ongelmia. Meidät kansanedustajat on kuitenkin äänestetty löytämään ratkaisuja, ja ne ovat kyllä löydettävissä, hän sanoo.

Lapsitoiveen toteuttamisen politiikka -keskustelussa 24. syyskuuta kansanedustajien paneeliin Hamarin ja Keto-Huovisen lisäksi osallistuivat eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja Bella Forsgren (vihr), Pia Sillanpää (ps) ja Hanna-Leena Mattila (kesk). Tiedotteen mukaan kaikki suhtautuivat sijaissynnytyksen laillistamiseen positiivisesti.