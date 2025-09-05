Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.9.2025 09:00 ・ Päivitetty: 5.9.2025 09:00

Perholehdolta terveiset hallitukselle: Ilmastotavoite voidaan saavuuttaa talouskasvua vauhdittaen – ”Kannattaisi katsoa tämä kortti uudelleen”

Jukka-Pekka Flander / SDP

– Hallituksella oli budjettiriihessä mahdollisuus sekä panostaa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen että vauhdittaa sillä talouskasvua, mutta hallitus hylkäsi sen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) kritisoi.

Demokraatti

Demokraatti

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Perholehto nostaa esiin maanantaina julkaistun emeritusprofessori Markku Ollikaisen ja tämän työryhmän laatiman raportin Suomen mahdollisuuksista saavuttaa ilmastotavoitteensa.

– Raportin viesti on yksiselitteinen. Tutkijoiden mukaan Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 on edelleen saavutettavissa ja jopa tavalla, joka johtaa merkittävään talouskasvuun. Raportti ja aineistot ovat olleet hallituksen käytössä, mutta hallitus on silti päätynyt rajuun leikkaukseen, Perholehto hämmästelee tiedotteessa.

Hallitus päätti alkuviikon budjettineuvotteluissa leikata teknisten hiilinielujen kehittämiseen varatusta 140 miljoonan euron rahoituksesta 50 miljoonaa euroa. Perholehto huomautttaa, että rahoitus on jo aiemmin todettu niukaksi.

– Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on visioinut suurin sanoin piippujen tulppaamista ja hehkuttanut teknologian merkitystä ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden taklaamisessa, mutta nyt hallitus valitsi leikata ainoasta kannattamastaan ilmastotoimesta eli teknisistä hiilinieluista yli kolmanneksen.

Ruotsi painaa jo maalisuoralla, Suomi vasta sitoo kengännauhoja.

Perholehto muistuttaa, että teknisten nielujen ympärillä tapahtuu paraikaa paljon ja esimerkiksi Ruotsi satsaa merkittävästi niiden kehitykseen.

– Ruotsi painaa jo maalisuoralla, Suomi vasta sitoo kengännauhoja. Suomalaisen elinkeinoelämän ja teollisuuden on pystyttävä hyödyntämään hiilineutraaliuden saavuttamiseen liittyvä potentiaali uusien ratkaisujen ja osaamisen kehittämisessä.

Perholehdon mukaan SDP pitää tärkeänä, että Suomi pitää kiinni ilmastotavoitteestaan.

– Lopullista budjettiesitystä ei ole vielä annettu, joten hallituksen kannattaisi katsoa tämä kortti nyt uudelleen, Perholehto kehottaa.

