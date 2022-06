”Perintöprinssiksi” väitetty Jari Jokinen kertoo nyt mistä HS:n uutisoimassa kassakaappisopimuksessa oli kyse

Helsingin Sanomat uutisoi tänään neljän akavalaisen palkansaajajohtajan sopimuksesta, jossa sovittiin Akavan nykyisen puheenjohtajan Sture Fjäderin kauden keskeytymisestä. Syyskuussa 2020 tehdyn sopimuksen olivat allekirjoittaneet Fjäder itse, OAJ:n silloinen puheenjohtaja Olli Luukkainen, Suomen Ekonomiliiton puheenjohtaja Timo Saranpää sekä Tekniikan akateemisten puheenjohtaja Jari Jokinen. Simo Alastalo Demokraatti

Sopimuksen mukaan Fjäderin olisi määrä luopua Akavan puheenjohtajuudesta viimeistään 15. syyskuuta 2022.

Demokraatti soitti Jari Jokiselle ja pyysi selvennystä.

Sopimusta kutsutaan Helsingin Sanomissa kassakaappisopimukseksi, mikä siinä on ollut homman nimi?

– Ei se mikään kassakaappisopimus ole. Se mitä Sture ilmoitti aikanaan luottamuksella Akavan hallitukselle, on vain todettu tuossa muutaman ihmisen allekirjoituksella. Kassakaappisopimus on mielestäni ylimitoitettu termi siitä. On ollut kaikkien Akavan hallituksen jäsenten ja puhe- ja läsnäolo-oikeudella siellä olleiden tiedossa, että näin tapahtuu.

– Samaan aikaan on ollut myös niin, että on haluttu jättää puheenjohtajalle toimintavapaus. Juridisesti on myös niin, että Akavan puheenjohtajuus on Sturella niin kauan kunnes hän ilmoittaa, että hän ei enää sitä pidä tai kausi loppuu.

Allekirjoittajissa ei kuitenkaan ole kaikkien hallituksessa olevien liittojen edustajia?

– Eihän millään voi olla. Ei ollut mielestämme tarpeen. Tässä vain vahvistettiin asia, joka oli kaikkien tiedossa. Tällaista paperia ei olisi ollut edes välttämättä tarpeen tehdä minun mielestäni, koska asia oli ilmoitettu niin laajalle joukolle.

– Hämmästelen vähän tätä uutisointia. Siinä on jotakin ihmeellistä tarkoitushakuisuutta, jota en voi ymmärtää.

Mitä ajattelet siitä, että Fjäder olisi itse aikaisemmin kiistänyt, että tällaista sopimusta olisi olemassa?

– En tunne tätä asiaa.

Puhuit tarkoitushakuisuudesta, voitko avata hieman?

– Ihmettelen vain miksi ihmeessä tällaista tehdään, mutta ei minulla ole mitään vastausta siihen. Sitä pitäisi kysyä heiltä, jotka ovat halunneet tämän laittaa liikkeelle.

Se ei sinun mielestäsi ole ongelma, että tuossa paperissa ei ole muiden hallituksessa olevien liittojen allekirjoituksia?

– Ei mielestäni ole. Itse asia on ollut laajasti tiedossa. Siinä ei ole mitään hämmästyttävää kenenkään kannalta.

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander väitti Helsingin Sanomissa, että sinusta olisi sovittu tulevan jonkinlainen Fjäderin perintöprinssi, mihin tällaiset jutut perustuvat?

– Se täytyy kysyä heiltä, koska tuolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Akavan kaltaisessa järjestössä, jossa on 36 jäsenliittoa, joiden omat hallinnot aikanaan päättävät ketä he kannattavat puheenjohtajaksi. Tuollaisia sopimuksia ei voi tuollaisen joukon puolesta tehdä. Tuo on täysin panettelua ja väärän tiedon levittämistä.

Haluatko lisätä jotakin?

– Sitten ja kun on tullut aika valita Akavalle seuraava puheenjohtaja, arvostaisin itse sitä, että siinä yhteydessä käytäisiin hyvä keskustelu. Ja ehdokkaita olisi useampi kuin yksi, että voidaan keskustella Akavan linjasta ja tulevaisuuden suunnasta. Se tarjoaisi hyvän mahdollisuuden siihen ja itse pitäisi sitä todella tärkeänä.