Perparim Hetemaj lopettaa A-maajoukkueessa

Lauri Markkanen oli huippuiskussa, kun Chicago Bulls kaatoi koripallon NBA:ssa Indiana Pacersin 119–107.

Markkanen heitti peräti 32 pistettä, keräsi seitsemän levypalloa ja antoi yhden korisyötön, kun kotijoukkue Chicago jatkoi viime aikojen vahvaa virettään.

Markkanen keräsi ottelun korkeimman pistemäärän ja teki samalla piste-ennätyksensä NBA:ssa.

Hän upotti 17 pelitilanneheitostaan 11. Yhdeksästä kolmen pisteen yrityksestä viisi onnistui, joten Markkasen heittopeli oli uomissaan.

Yhteensä 28 minuuttia peliaikaa kerännyt Markkanen oli ottelun jälkeen kommenteissaan jokseenkin vaatimaton.

– Tämä oli hieno joukkuevoitto. Tärkeintä on, että teemme töitä joukkueena, hän pyöritteli seuransa Twitter-tilin videohaastattelussa.

Alkukaudesta jäässä ollut Chicago on voittanut kolme peräkkäistä otteluaan. Kahdentoista viime pelin saldo on kymmenen voittoa ja kaksi tappiota.

Samalla Chicago on pikkuhiljaa parannellut asemiaan NBA:n itälohkossa, jossa se majailee tällä hetkellä sijalla 11. Joukkue on kerännyt tällä kaudella 13 voittoa ja 22 tappiota.

Indiana on itälohkossa seitsemäntenä.

Markkasen lisäksi Chicagon tehomies oli Nikola Mirotic, joka heitti 28 pistettä. Muut kotijoukkueen pelaajat eivät rikkoneet 20 pisteen rajaa.

Vierasjoukkueesta Darren Collison keräsi tilastoihinsa 30 pistettä.

Chicagon onnistujiin kuului myös Jerian Grant, joka tuurasi loukkaantunutta Kris Dunnia. Grant heitti 11 pistettä, napsi seitsemän levypalloa ja antoi 12 korisyöttöä.

Chicagon pelaajat heittivät ottelussa peräti 18 onnistunutta kolmen pisteen koria.

– Kundimme pelaavat suurella intensiteetillä ja kovalla yrityksellä aina astuessaan kentälle, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg kommentoi Chicago Tribune -lehdelle.

Markkasen aiempi NBA-ennätys oli 26 pistettä, joten hän rikkoi ensimmäistä kertaa 30 pisteen rajan.

Last night, @MarkkanenLauri set a new career high with 32 points.

Hear what he said last night in BullsTV's Inside the Locker Room, presented by @CinkciarzPL: pic.twitter.com/tlzijT74rB

— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 30, 2017