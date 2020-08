Pertti Paasiota muistellaan Ruissalon Kansanpuistossa – se oli ”Pepelle” rakas paikka

Ministeri Pertti ”Pepe” Paasiota (1939-2020) muistellaan elokuussa Turussa. Muistelutilaisuus järjestetään Ruissalon Kansanpuistossa, joka oli Paasiolle rakas paikka.

SDP:n entinen puheenjohtaja Pertti Paasio kuoli huhtikuussa 81-vuotiaana, ja virallinen muistotilaisuus järjestettiin tuolloin koronavirustilanteen vuoksi vain perhepiirissä.

Pertti Paasiolle läheisten toimijoiden sekä hänen lähiomaistensa järjestämä avoin muistelutilaisuus alkaa Ruissalon Kansanpuistossa sunnuntaina 16.8. kello 15. Tilaisuus on kelin pakottaessa sisätiloissa.

”Tilaisuudessa Perttiä muistelevat poika Jouni Paasio ja veli Antti Paasio, SDP:n nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne sekä muutamat ystävät eri yhteyksistä vuosikymmenten varrelta”, Turun SDP:n tiedotteessa kerrotaan.

Tilaisuudessa on lohikeitto- ja kahvitarjoilu noin 200 hengelle. Musiikista vastaa Rafaelin enkelit -yhtye, jossa Paasio itsekin esiintyi. Lisäksi tapahtumassa musisoi TTY:n soittokunnan puhallinryhmä.

”Pertti oli aktiivi usealla areenalla ja hänelle keskeisimpien vaiheiden edustajat käyttävät muutaman valmistellun puheenvuoron. Jos koet, että sinun tulisi olla yksi puheenvuoron käyttäjistä, yhteydenotot tulee osoittaa etukäteen seremoniamestari Kari Maliselle puh. 0400 126 950”, tiedotteessa vinkataan.

Tiedotteessa muistutetaan, että koronavirusepidemian vuoksi sairaaksi itsensä tuntevien on syytä jäädä kotiin. Tilaisuudessa on hyvä myös pitää mielessä ohjeistukset turvaväleistä lähtien. Muistelutilaisuuteen sopii järjestäjien mukaan pukeutua sään mukaan, sillä kyseessä on virallista muistotilaisuutta rennompi tapahtuma.

Järjestäjät pyytävät, ettei tilaisuuteen tuoda kukkia tai muuta vastaavaa. Sen sijaan mahdolliset muistamiset voi ohjata KSR:n Rafael Paasion rahastoon tilille FI85 1521 3000 0060 09, tiedonantoon: Pertti Paasion muistolle. Kansan Sivistysrahasto laatii osallistuneista muistotaulun.