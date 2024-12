Perussuomalaisten Kangas sairauslomalle

Sairausloman taustalla on Kankaan mukaan työuupumus, joka on oireillut muistiongelmina.

KANGAS on yksi neljästä perussuomalaisesta kansanedustajasta, jotka eivät äänestäneet hallituksen sairaalaverkkoesityksen puolesta viime viikolla.

Kangas oli poissa äänestyksestä, mutta hänellä kerrottiin olleen siihen perusteltu syy. Demokraatti kertoi tuolloin Kankaan olevan sairaana.

Kangas ei kerro videolla kaatumisen tarkkaa päivää, mutta se tapahtui hänen mukaansa ennen sairaalaverkkoäänestystä.

Kangas kertoo, että hän on kuluneen vuoden aikana pitänyt yhteensä noin viisi vapaapäivää. Hänellä on kansanedustajan työn lisäksi oma yritys ja maatila. Kangas on ensimmäisen kauden kansanedustaja Sievistä Pohjois-Pohjanmaalta.