Perussuomalaisten kansanedustaja pyysi ryhmältään anteeksi

Syyttäjälaitoksen rangaistusmääräyksestä ilmenevän teonkuvauksen mukaan Laaksoon liittyvät tapahtumat alkoivat, kun poliisipartio oli pysäyttänyt luistattelun vuoksi henkilöauton, jossa Laakso oli matkustajana. Pysäytys tapahtui 2. joulukuuta noin kello 4.45 Kouvolassa.

Ilta-Sanomat raportoi jutussaan tarkemmin Laakson sakkoon johtaneesta käyttäytymisestä. Samalla Laakso myös kertoi lehdelle häpeävänsä tapahtunutta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tuomitsi lehdelle tuomioistuimen tapaan Laakson käytöksen poliisia kohtaan.

Laakson tapaus oli esillä perussuomalaisten eduskuntaryhmässä tänään.

– Otin itse asian pöydälle ja menin porukan eteen seisomaan. Pyysin koko porukalta anteeksi käytöstäni ja aiheuttamaani mielipahaa ja mainehaittaa. Kerroin omista vastoinkäymisistäni, joita on vuoden aikana ollut, en pikkutarkasti vaan yleismaailmallisesti, että on ollut helkutin rankkaa aikaa. Siitä johtuen on ollut pää aika saamarin jäässä, Laakso kommentoi Demokraatille tänään.