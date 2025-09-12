Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.9.2025 08:11 ・ Päivitetty: 12.9.2025 08:11

”Perustuslaki ei jousta ihmisoikeuksista” – JHL tyrmää puheet sosiaaliturvan kansalaisuusvaatimuksesta

Vesa Tyni / JHL
JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi harmittelee, että hallituspuolueiden edustajien rasistisista avauksista on muodostumassa varma merkki syksyn saapumisesta. JHL on sitoutunut vastustamaan rasismia.

Ammattiliitto JHL kritisoi hallituspuolueiden edustajien ”rasistisia avauksia” ja puheita sosiaaliturvan kansalaisuusvaatimuksesta.

Demokraatti

Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL muistuttaa, että monet maahanmuuttajat ovat ammattiliittojen jäseniä. JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi toteaa, että ammattiliitot puolustavat jäsentensä oikeuksia työelämässä yleensä ja heidän oikeuttaan sosiaaliturvaan.

– Etenkin vaikeina aikoina luottamus toisiin ihmisiin, yhteisöön sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen on tärkeintä huoltovarmuutta ja kriisivalmiutta. Erityisen populistista puhe sosiaaliturvan kytkemisestä kansalaisuuteen on, kun tiedetään, ettei perustuslaki jousta ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta eikä tasa-arvosta, Keturi sanoo tiedotteessa.

Keturi toivoo hallituspuolueiden edustajilta ”julkisuuteen tarkoitettujen heittojen” sijaan ”lupausta turvasta, kasvusta ja työpaikkojen lisääntymisestä”.

JHL:N maahanmuuttajatoiminnan asiantuntija Linda Savonen muistuttaa, että vähimmäistoimeentulon turva ja yhdenvertaisuus tulevat perustuslaista. Lisäksi ne taataan EU-lainsäädännössä.

– Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella, Savonen sanoo tiedotteessa.

– Pidän tärkeänä hyviä väestösuhteita, joiden eteen kansalaisjärjestöt ovat yhdessä tehneet kovasti töitä. Ammattiliittona emme voi kuin järkyttyä ajatuksesta, jonka mukaan ihmisarvo määrittyisi koulutustaustan tai ammatin perusteella.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puhui taannoin A-studiossa ”heikkolaatuisista tulokkaista”. Hän viittasi puheissaan siihen, että tietyistä maista tulevat olisivat ”koulutuksellisesti, sivistyksellisesti ja ammatillisesti” eri tasolla kuin suomalaiset.

JHL huomauttaa, että hallitusohjelmassa korostetaan maabrändin merkitystä ja luvataan parantaa Suomen mainetta työmarkkinoiden väärinkäytöksiin puuttumalla.

– Tähänkään he eivät pysty, vaan esittelevät vain lisää toimia, jotka todellisuudessa vahvistaisivat työmarkkinarikollisuutta ja kaksien työmarkkinoiden syntymistä. Tälläkin kertaa kyse on vain huomion kiinnittämisestä pois oikeista ongelmista, Keturi sanoo.

