Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne Demokraatille: ”Tämä on vakava tilanne”

EU:n elpymispaketin hyväksyminen vaatii eduskunnassa 2/3 enemmistön. Perustuslakivaliokunta ei ollut asiasta päättäessään yksimielinen. Johannes Ijäs Demokraatti

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt arvioitavassa kokonaisuudessa poiketaan kansallisen perustuslain kannalta merkityksellisellä tavalla vakiintuneista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 125 artiklan mukaisista unionin taloudenhoidon periaatteista. Kyse on siten merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille tosiasiallisesti rinnastuva järjestely, ja sitä koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Valiokunnan lausunto ei kuitenkaan ole yksimielinen. Perustuslakivaliokunta äänesti käsittelyn pohjasta äänin 9-8. Lausuntoon sisältyy valiokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen edustaja Outi Alanko-Kahiluodon, edustaja Bella Forsgrénin, edustaja Jukka Gustafssonin, edustaja Maria Guzeninan, edustaja Anna Kontulan, edustaja Johannes Koskisen ja edustaja Mats Löfströmin yhteinen eriävä mielipide.

Eriävän mielipiteen edustajat edustavat hallituspuolueita. Hallituspuolue keskustan edustajat äänestivät voittaneen kannan eli 2/3 enemmistön puolesta.

– Valiokunnan kuulemat asiantuntijat olivat lähes yksimielisiä siitä, että tämä asia on Suomen eduskunnassa mahdollista hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä. Myös tähän kantaan minä yhdyin ja koko eriävän mielipiteen jättänyt joukko, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) sanoo Demokraatille.

– Tämä on vakava tilanne ja edellyttää nyt sitten eduskunnassa todella vakavaa pohdintaa sen suhteen, että ne vaikutukset, jos elpymispaketti tulisi hylättyä eduskunnassa, ovat todella kansantalouden mittakaavassa vakavia. Samalla ne vaikuttavat hylätyksi tullessaan merkittävästi Suomen kansainväliseen asemaan erityisesti Euroopan unionissa, Rinne jatkaa.

Rinteen mukaan asia etenee nyt eduskunnan käsittelyssä.

– Me olemme lausuntovaliokunta. Valtiovarainvaliokunta antaa mietinnön, jonka täysistunto käsittelee.

Eriävän mielipiteen mukaan omien varojen päätöksessä on kysymys ainutlaatuisesta, poikkeuksellisesta, vakavan kriisin synnyttämästä tilanteesta, jonka seurauksien helpottamiseksi perussopimusten ja unionisääntelyn muut elementit mahdollistivat poikkeuksellisen, ainutkertaisen ja määräaikaisen järjestelyn perussopimusten mukaisesti.

Eduskunnan suostumus on eriävän mielipiteen mukaan sopimuksen hyväksymiselle tarpeen, mutta kysymyksessä ei ole merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille tai siihen rinnastuva järjestely. Eduskunnan suostumus voidaan eriävän mielipiteen mukaan antaa äänten enemmistöllä.