Peter Franzén: ”Konflikti-sarja tunkeutuu suoraan hybridisodankäynnin ytimeen”

Huomenna lauantaina alkavassa Aku Louhimiehen ohjaamassa suursarjassa Konflikti Peter Franzén esittää isänmaallista kapteeni Rami Ohrankämmentä. Juhani Nurmi

MTV3:ssa ja MTV Katsomossa nähtävän, ohjaaja Louhimiehen yhdessä Andrei Alénin sekä Helena Immosen ja Jari Olavi Rantalan kanssa käsikirjoittaman Konflikti-sarjan lähtötilanteessa vieras valta tunkeutuu vihamielisin aikein Suomeen juhannuksen alla Hankoniemellä. Joukko armeijan sotilaita ja Suomen poliittinen johto ajautuvat nopeassa tahdissa hengenvaaralliseen kissa-ja-hiiri-leikkiin, jonka panokset ovat valtavat.

Nykytodellisuudessa elämme erittäin jännitteisessä geopoliittisessa ilmapiirissä, jossa Ukrainan sodan jälkimainingit läikehtivät huolestuttavan lähelle Suomen ja Ruotsin kaltaisten uusien Nato-maiden rantoja. Huomioiden myös Itämerellä tapahtuneet datakaapelivauriot, Konfliktin esittämä kuvitteellinen skenaario on yhtä pelottava kuin se on todentuntuinen.

SUOMEN kansainvälisestikin menestyneimpiin näyttelijöihin lukeutuva näyttelijä-kirjailija Peter Franzén, 53, esittää sarjassa komppanian päällikköä, kapteeni Rami Ohrankämmentä. Sarjan hyytävä ajankohtaisuus veti näyttelijää puoleensa.

– Olemme vanhoja tuttuja ohjaaja Aku Louhimiehen kanssa. Hän soitti minulle ja kysyi mukaan Konfliktiin. Käsikirjoituksen luettuani olin tosi vaikuttunut ja heti valmis hommiin. Olin ällistynyt siitä, miten läheltä Euroopan geopoliittista tilannetta tarina liippasi. Lisäksi Ukrainan sotaan liittyvät jännitteet ovat kaiken aikaa kasvaneet, kun sarjaa on tehty. Nykyään puhutaan paljon hybridisodankäynnistä. Konflikti tunkeutuu suoraan sen ytimeen.

Franzén sanoo olevansa helpottunut siitä, että Konflikti uskaltaa käsitellä poliittisia uhkia juuri sellaisina kun ne ovat.

– Minulle on kunnia olla mukana tällaisessa tuotannossa, jossa uskalletaan ensimmäistä kertaa Suomessa puhua modernin sodankäynnin asioista täysin suoraan. Sarjan juoni on kirjoitettu jo ennen Ukrainan sotaa, joten Konflikti on siinäkin mielessä vähintäänkin profeetallinen.

Franzén allekirjoittaa esittämänsä henkilöhahmon sisäänleivotun isänmaallisuuden.

– Kapteeni Ohrankämmen on kunniallinen mies. Hän ei suostu antamaan tuumaakaan periksi vihamielisten valloittajien edessä. Itsekin uskon, että monet suomalaiset pyrkivät löytämään merkityksellisen tavan olla osa maanpuolustustamme. Meille suomalaisille on henkisesti äärimmäisen tärkeää tietää oma paikkamme vakavan kriisitilanteen sattuessa.

Franzén halusi olla mukana Konfliktissa välittämässä isänmaallisesti myönteistä sanomaa.

– Ehkä tämä on minun tapani tuoda oma korteni kekoon. Lähdin kiljuen mukaan, koska jokaisen jakson käsikirjoitus on koukuttava ja tasavertainen. Pidän sarjan esittämää skenaariota täysin mahdollisena. Lisäksi tykkään ylipäätänsä Akun tavasta työskennellä, kommunikoida ja haastaa näyttelijöitä kuvausten aikana. Aku vaatii paljon, mutta hän antaa samalla näyttelijälle tilaa kasvaa ja kehittyä.

PUOLUSTUSVOIMAT tarjosi Konfliktiin modernia sotakalustoaan ja tukeaan ennennäkemättömällä mittakaavalla. Puolustusvoimien vuotuiset harjoitukset on leivottu osaksi sarjan dramaattisia tapahtumia. Visuaalisesti näyttävät kohtaukset maalla, merellä ja ilmassa tuovat väistämättä mieleen megatuottaja Jerry Bruckheimerin Hollywood-elokuvat. Myös Peter Franzén pääsi päivittämään omaa sotilaskoulutustaan juuri ennen kuvausten alkua.

– Olen ollut aikaisemmissa tuotannoissa SAS- ja Navy SEAL -erikoisjoukkojen sotilaiden opissa, jopa kuukauden verran. Erikoisjoukoissa oppii todellista selviytymistä, mielen hallintaa, oikeanlaista liikkumista ja aseiden käsittelyä. Oli tärkeää voida päivittää omaa tietotaitoa Puolustusvoimien kautta. Sain samalla seurata Konfliktin nuorten näyttelijöiden saamaa koulutusta, kun harjoittelimme tetsaamista. Huomasin, että vanhat opit ovat edelleen voimassa Puolustusvoimien harjoituksissa. Ehkä siellä otetaan nykyään yksilö vielä aiempaa enemmän huomioon, Franzén pohtii.

Konflikti on jo myyty Baltian maihin, Espanjaan, Puolaan ja Ranskaan. Odotukset kalliin suursarjan menestyksestä ovat ymmärrettävästi korkealla. Peter Franzén itse uskoo sarjan suosioon kansainvälisesti.

– Tietääkseni missään puolella maailmaa ei ole toistaiseksi tuotettu vastaavanlaista sarjaa tai elokuvaa, joka tuo vallitsevan geopoliitikan näin konkreettisesti iholle. Huolimatta tosielämän pessimistisestä uutistulvasta, Konflikti muistuttaa meitä kaikkia asioista, joita tulisi ajatella enemmän. Ennen kaikkea se alleviivaa mielestäni jokaisen kansakunnan kielen, kulttuurin, suvereniteetin ja taistelutahdon ehdotonta tärkeyttä. Oman maan itsemääräämisoikeudella ja puolustustahdolla on toki monenlaiset kasvot. Kaikki niistä eivät ole välttämättä aina aseellisia.

Franzén korostaa, että taistelussa vihollista vastaan tarvitaan jokaisen osa-alueen saumatonta yhteistyötä.

– Varmasti Konflikti tulee herättämään katsojissa monenlaisia, ristiriitaisiakin ajatuksia. Toivottavasti se antaa myös lohtua. Kun tietää, missä seisoo ja millaiseen maanpuolustusjärjestöön kuuluu, se auttaa hälventämään paremmin sisäisiä pelkoja.