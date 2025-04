”Pettäjän tie -tango näkyy” – Näin Paavo Arhinmäki summaa vaalituloksen

Päättyvällä valtuustokaudella Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina toimineen Paavo Arhinmäen (vas.) mukaan kuntavaaleissa tapahtui vasemmistolainen käänne. Simo Alastalo Demokraatti

Opposition suurin puolue sosialidemoraatit näyttäisi ottavan vaalivoiton. SDP on parantamassa kannatustaan yli viidellä prosenttiyksikölle edellisiin kuntavaaleihin nähden. Myös vasemmistoliitto kohentaa tulostaan yli 1,5 prosenttiyksiköllä.

– Vihreät tuli kuntavaaleissa alaspäin viime kuntavaalien tuloksesta vaikka ovat nyt oppositiossa. Tapahtui selkeä vasemmistosiirtymä, ei vain oppositio- vaan vasemmistosiirtymä, Arhinmäki kommentoi Demokraatille vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa.

HELSINGISSÄ siirtymä vasemmalle on vielä tätäkin suurempi. Sosialiemokraatit ja vasemmistoliitto ovat kasvattamassa kannatustaan yhdessä lähes 15 prosenttiyksiköllä.

– Tämä on historiallista. Vasemmistoliitto tulee saamaan todennäköisesti 15 paikkaa Helsingin valtuustoon, eli neljä lisäpaikkaa. Se tarkoittaa sitä, että saamme jaetun parhaan kuntavaalituloksen puolueen historiassa. Edellisen kerran olemme saaneet Helsingissä valtuustoon 15 paikkaa vuonna 1976.

– Kun olin ensimmäistä kertaa kertaa ehdolla 1996 19-vuotiaana pitkätukkaisena sivarina, saimme 6 paikkaa. Nyt olemme lähes kolminkertaistaneet paikkamäärämme, Arhinmäki muistelee.

Hän katsoo hallitus-oppositio-asetelman suosineen kuntavaaleissa enemmän SDP:tä. Vasemmistoliiton nousun Arhinmäki lukee pitkäjänteisen työn piikkiin.

– Uusia ikäluokkia, joissa vasemmisto on vahva tulee äänestysikäiseksi. Jos katsoo Saksan vaalituloksia, sisarpuolueemme oli nuorimmissa ikäluokissa kaikkein suosituin koko maassa ja Berliinissä puolue oli suosituin kaikista.

ARHINMÄEN mukaan hän itse, puolueen puheenjohtaja Minja Koskela sekä kansanedustajat Mai Kivelä ja Veronika Honkasalo ovat saamassa Helsingissä vain hieman suuremman äänimäärän kuin edelliskerralla.

– Se kertoo siitä miten koko muulle listalle, joka on tietysti puolueen kannalta äärimmäisen hyvä asia, on tullut paljon sellaisia, jotka saavat isoja äänimääriä.

Päähallituspuolue kokoomuksen tulosta alue- ja kuntavaaleissa Arhinmäki pitää hallituksen suosioon nähden hyvänä.

– Kokoomus on hämmästyttäjä selviytyjä suomalaisessa politiikassa.

Sen sijaan toiseksi suurin hallituspuolue perussuomalaiset koki odotetusti karvaan vaalitappion.

– Perussuomalaisilla on miinus 50 prosentin poistomyynti. Se näkyy myös Helsingissä hyvin selkeästi. Ennen perussuomalaiset ovat marssittaneet ostereille ja toreille makkarakojut ja keltaliivit. Nyt ei näkynyt missään ketään. He eivät kehdanneet itsekään kampanjoida puolueensa puolesta. Pettäjän tie -tango näkyy nyt tässä tuloksessa.

VASEMMISTOLIITON varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo toteaa puolueen menestyksen aiheutuneen johdonmukaisesta politiikasta.

– Olemme seisseet omien arvojemme takana. Me tehdään se mitä me luvataan. Ihmiset ovat täysin kyllästyneitä siihen, että he eivät voi luottaa poliitikkoihin, Honkasalo kommentoi.

Honkasalon mukaan pettymys hallituksen politiikkaan on ollut Helsingin lähiöissä käsin kosketeltavaa.

– Olemme haluneet viestiä vahvasti, että olemme vasemmistossa vastavoima tälle politiikalle. Helsinki on rikas kaupunki. Voimme tehdä asiat toisin. Pitää ihmisten palveluista ja oikeuksista kiinni. Se sanoma on purrut hyvin.