Petteri Orpo kutsui työmarkkinatoimijat koolle – nyt tuli SAK:n Jarkko Elorannan reaktio

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut keskeiset työmarkkinatoimijat koolle tämän viikon perjantaina, Opetusalan ammattijärjestö OAJ kertoi tänään. Johannes Ijäs Demokraatti

Perjantain tapaamisessa on määrä keskustella työmarkkinamallista, josta neuvottelut keskeytyivät joulukuun puolivälissä. Tuolloin SAK ja sen liitot keskeyttivät neuvottelemisen. Ne toivovat laajemmin asioita neuvottelupöydälle.

Hallitus on katsonut, että mikäli työmarkkinajärjestöt eivät onnistu vientivetoisen palkkamallin neuvottelemisesta, se säätää mallista lailla.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo Demokraatille, että hän on saanut kutsun perjantain tapaamiseen.

– Sama porukka on kutsuttu, joka kävi niitä joulukuun keskusteluja.

Eloranta kertoo, että kutsun mukaan keskustelu koskee pelkästään työmarkkinamallia, mutta hän sanoo, että katsotaan, mitä tapaaminen tuo tullessaan.

Miten OAJ tiedottaa tällaisista asioista?

– Sitä pitää kysyä OAJ:ltä. Varmaan se on näin, että sieltähän on kaikkein koviten vaadittu sitä, että pääministerin pitää ratkaista tilanne ja kutsua relevantit osapuolet paikalle keskustelemaan nimenomaan työmarkkinamallista.

SAK:N hallitus on tänään pitänyt kokousta. Se jatkuu huomenna.

Kun Elorannalta kysyy, onko SAK:laisilta liitoilta luvassa uusia työtaistelutoimia, hän sanoo, että “jos tulee, niistä sitten erikseen kerrotaan”.

Moni työmarkkina-asioita seuraava miettinee, onko hallituksen koolle kutsuman kokouksen aikataulutuksessa kyse siitä, että mahdollisesti pian uusista työtaistelutoimista kertovat SAK:laiset liitot asettuisivat huonoon valoon, kun hallitus tarjoaa porkkanana paluuta vientimallipöytään.

– Minä en tiedä, mikä on tarkoitus. Minä toivon kuitenkin, että sinne mennään avoimin mielin ja myös hallitus on avoimilla mielillä. Kyllähän me olemme aivan tarkkaan kertoneet jo, miten meidän mielestämme työmarkkinamallikeskustelut saadaan käyntiin. Jos niitä viestejä on kuunneltu, niin hyvä niin, Jarkko Eloranta sanoo.

Eloranta on sanonut aiemmin, että työmarkkinamalliin olennaisesti liittyvistä elementeistä, kuten työrauhasääntelystä ja paikallisen sopimisen lainsäädännöstä, olisi välttämätöntä sopia samassa yhteydessä. Hän näkee, että työmarkkinamallin tavoite koordinoidusta palkanmuodostuksesta ei toteudu, mikäli yritysten järjestäytymisen kannusteet katoavat. Tällöin työehtosopimusten yleissitovuus heikkenisi ja paikallisella sopimisella voitaisiin ohittaa työehtosopimukset. Eloranta on vaatinut, että hallitus mahdollistaa osapuolille aidon ja tasapuolisen neuvotteluasetelman ratkoa työmarkkinakysymyksiä.

Uskotko vakavasti, että siellä (perjantain keskusteluissa) saatettaisiin jotenkin laajentaa neuvottelupöytää?

– En minä tiedä, onko se uskon asia, mutta toivon, että jos hallitus haluaa työmarkkinatilannetta vakauttaa ja rauhoittaa, silloin se ottaa tietysti myös huomioon eri osapuolten näkemyksiä tähän asiaan. Jos on nyt otettu tämä OAJ:n näkemys, että työmarkkinamallikeskustelut pitää saada käyntiin, niin toivottavasti otetaan myös SAK:n näkemys siitä, että työrauhassa ja paikallisessa sopimisessa on huomioitava myös palkansaajille keskeisiä kysymyksiä ja huolenaiheita.

Mikä on SAK:n kanta, onko teillä valmius lähteä neuvottelemaan pelkästä työmarkkinamallista?

– Meillä on tällä hetkellä (SAK:n) hallituksen päätökset siitä, että pelkästä työmarkkinamallista ei lähdetä neuvottelemaan ja ainakaan toistaiseksi se päätös ei ole muuttunut eli sillä mandaatilla nyt ainakin tällä hetkellä ollaan. En tiedä, muuttuuko se perjantaihin mennessä, mutta tällä hetkellä se mandaatti on sellainen.

Eloranta ei lähde SAK:n hallituksen puolesta mandaatin muutoksia arvailemaan, mutta muistuttaa, että SAK on pysynyt johdonmukaisesti linjallaan.

– Pitää aika paljon tapahtua, että yhtäkkiä käännettäisiin ihan toiseen asentoon tämä tilanne. Mutta perjantaina mennään paikan päälle avoimin mielin ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan.

Elorannan mukaan mitään muita kontakteja hallituksen suuntaan ei ole ollut kuin normaalit kolmikantaiset työryhmävalmistelut.

– Mitään muuta virallista ei ole käynnissä.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toivoo, että pääministeri Orpo kutsuisi myös työmarkkinakeskusjärjestöjen johtoa koolle.

– Minulle on ihan sama, mikä porukka kutsutaan koolle, kunhan saadaan asiat pöytään niin, että rupeaa jokin ratkeamaan eikä jokainen hallitus tai työnantajapuoli siirrä palloa toiselle, että ei kuulu meille. Tilanne on kuitenkin työmarkkinoilla vakava ja näyttää, että vakavammaksi menee. Toivottavasti ratkaisuhaluakin silloin myös löytyisi sieltä hallituksen puolelta, Jarkko Eloranta toteaa.