“Pidätyskeskuksista on tullut kidutuskammioita” – Amnesty vaatii puuttumaan mielenosoittajien kohteluun Valko-Venäjällä

Valko-Venäjän viranomaiset ovat syyllistyneet kidutukseen ja muuhun kaltoinkohteluun pidätyskeskuksissa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Ihmisoikeusjärjestö vetoaa päättäjiin ympäri maailmaa, että he painostaisivat Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan maassa tapahtuvat laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset.

Tiedotteen mukaan mielenosoittajat kertovat Amnestyn ja paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen saamissa lausunnoissa, että heitä on hakattu, riisuttu alasti ja uhattu raiskauksilla. Pahoinpitely on haastateltujen mukaan jatkunut koko pidätyksen ajan.

– Pidätyskeskuksista on tullut kidutuskammioita, joissa mielenosoittajat on pakotettu makaamaan liassa poliisien potkittavana ja hakattavana. Heitä on riisuttu alasti ja pahoinpidelty sadistisesti. Pidätetyt eivät ole rikkoneet lakia, he ovat vain osallistuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Valko-Venäjällä on käynnissä ihmisoikeuskatastrofi, johon on puututtava välittömästi, sanoo Amnestyn aluejohtaja Marie Struthers.

Ihmisoikeusjärjestön Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson kertoo tiedotteessa vedonneensa myös ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr.), että tänään kokoontuvat EU:n ulkoministerit vaatisivat riippumattomia tarkkailijoita pidätyskeskuksiin. Lisäksi paikalla olevat suomalaiset diplomaatit voisivat pyytää pääsyä pidätyskeskuksiin, Suomen osasto ehdottaa.