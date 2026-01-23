Pien- ja mikroyritysten pankkipalvelut pyritään turvaamaan lailla – Finanssiala ja pankit vastustavat

Valtiovarainministeriön työryhmä esittää pienyrityksille ja yhdistyksille oikeutta peruspankkipalveluihin. Niiden on havaittu kohtaavan vaikeuksia pankkipalvelujen saatavuudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksityishenkilöillä on lain mukaan jo nyt oikeus perustason pankkipalveluihin, kuten tiliin, maksukorttiin, käteisnostoihin, tilisiirtoihin ja pankkitunnuksiin. Nyt tätä oikeutta esitetään laajennettavaksi koskemaan myös esimerkiksi mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia ja yhdistyksiä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi lainmuutoksia, jotka turvaisivat pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta myös erityisryhmille, esimerkiksi vammaisille ihmisille.

Pankeille ehdotetaan myös velvollisuutta vastata peruspankkipalveluita koskeviin asiakkaiden yhteydenottoihin viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa.

FINANSSIALA jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteensä, johon ryhmässä edustettuina olleet pankit yhtyivät. Siinä todetaan muistion sisältävän puutteita sekä tuovan toimialalle riskejä ja kustannuksia, minkä vuoksi Finanssiala ei voi sitä hyväksyä.

Sen sijaan Suomen Yrittäjät (SY) pitää esitystä merkittävänä parannuksena ja helpotuksena yritystoiminnan aloittamiseksi.

– Esitys vastaa ongelmiin, joita pienet yritykset ovat kohdanneet. Toteutuessaan se poistaisi tilien avaamiseen, palveluiden rajoittamiseen ja tilien perusteettomiin sulkemisiin liittyviä haasteita, sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen tiedotteessa.

Uudistus mahdollistaa SY:n mukaan jopa tuhansien uusien yritysten syntymisen

Suomen Yrittäjien arvion mukaan aiemmin pankkipalveluita evättiin erityisesti maahanmuuttajataustaisilta yrittäjiltä sekä konkurssin kokeneilta, mutta viime vuosina vaikeudet saada peruspankkipalveluja ovat koskeneet yhä laajempaa osaa kaikista mikro- ja pienyrittäjistä.

– Maahanmuuttajayrittäjät ovat kohdanneet pankkipalveluiden saamisessa pitkiä viiveitä, epäselviä kriteerejä sekä palveluiden rajoittamista tai eväämistä, mikä heikentää heidän mahdollisuuttaan harjoittaa yritystoimintaa ja vaikeuttaa asettumista Suomeen, kommentoi SY:n maahanmuuttajayrittäjyyden asiantuntija Marianne Ruusunhelmi.

EHDOTUKSESSA puututaan niin sanottuun de-risking-ilmiöön, jossa pankit välttävät riskejä rajoittamalla palveluja tai kieltäytymällä avaamasta tilejä pienille yrityksille.

Työryhmä esittää Finanssivalvonnalle laajempia tiedonsaantioikeuksia sekä selkeitä lain tasolla määriteltyjä perusteita sille, milloin perusmaksutilistä voi kieltäytyä tai sen irtisanoa.

– Näin voidaan vähentää merkittävästi pankkien tarpeettoman varovaisista käytännöistä aiheutuneita ongelmia mikro- ja pienyrityksille, Petri Malinen sanoo.

Työryhmä luovutti mietintönsä perjantaina elinkeinoministeri Sakari Puistolle (ps.).

Hallitus linjasi puoliväliriihensä kasvutoimien yhteydessä, että se on sitoutunut turvaamaan pienyritysten ja yhdistysten peruspankkipalveluiden saatavuutta.

- Tarvitsemme yrityksiä luomaan talouskasvua ja työpaikkoja. Yritystoiminta ei saa kaatua vaikeuksiin avata pankkitiliä. Pääsy peruspankkipalveluihin on olennaista myös yksityishenkilöille ja yhdistyksille, jotta arkielämä sujuu, Puisto sanoo tiedotteessa.

TYÖRYHMÄN ehdotuksiin pyydetään myös lausuntoja sidosryhmiltä. Lausuntoaika päättyy 8. maaliskuuta.

Puiston kerrotaan tämän jälkeen linjaavan, miten valmistelussa edetään. Valtiovarainministeriön mukaan muutokset on mahdollista toteuttaa vielä tämän hallituskauden aikana.

Juttua muokattu klo 13.37: lisätty SY:n edustajien kommentit.