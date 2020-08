”Pieni raha, tehokas toimi” – konkaripoliitikko vetoaa Vanhaseen, näillä keinoin virus saadaan kuriin

Koronatartuntojen määrän kasvu viimeisen viikon aikana on saanut poliitikot hereille. Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva esitti Twitterissä julkisen vetoomuksen valtiovarainministeri Matti Vanhaselle (kesk.) hälyttävän tilanteen takia.

Hän muistuttaa tviitissään, että pahimmat vuotoriskit löytyvät lentokentiltä ja satamista. Kanervan mielestä tehokas toimi olisi pakollinen testaus rajoille valtion toimin.

Julkinen vetoomus Matti Vanhaselle, ystävälle! Olematta asiantuntija seuraan tarkkaan mikä on covid-19 kehitys. Olemme hälyyttävällä tiellä. Pahimmat vuotoriskit lentokentät ja satamat. Pieni raha, tehokas toimi panna pakollinen testaus rajoillemme valtion toimin!

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) puolestaan muistuttaa tviitissään, että koronaviruksen torjuminen on maraton, ei pikamatka.

– Suvantovaiheeseen ei pidä tuudittautua, nyt lisätään testauskapasiteettia ja otetaan uusia keinoja käyttöön. Olennaista on myös se että me kaikki jaksamme edelleen toimia vastuullisesti.

Koronaviruksen torjuminen on maraton, ei pikamatka. Suvantovaiheeseen ei pidä tuudittautua, nyt lisätään testauskapasiteettia ja otetaan uusia keinoja käyttöön. Olennaista on myös se että me kaikki jaksamme edelleen toimia vastuullisesti. https://t.co/C40GfBEVZw

