”Pienituloiset eivät voi odottaa apua ensi vuoden alkuun” – EU:n elintarvikepakettien jakelu päättyi

Useat Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosten jäsenjärjestöistä ovat huolissaan pienituloisten ihmisten avunsaannin nopeasta heikkenemisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pienituloisille tärkeän ruoka-avun määrä uhkaa Sosten mukaan supistua samaan aikaan, kun ruoka, asuminen ja liikkuminen kallistuvat nopeasti ja paljon.

EU:n elintarvikepakettien jakelu päättyi maaliskuun lopussa 2022. Uusi tapa tukea vähävaraisimpia EU-varoin elintarvikkeiden maksukorteilla saadaan Sosten mukaan käyttöön pahimmillaan vasta ensi vuoden alussa.

– Hintojen huomattavan nousun vuoksi ruoka-avun tarve kasvanee edelleen samaan aikaan, kun avusta noin 10 prosenttia käsittänyt EU-ruokajakelu on katkolla. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Ruokaviraston on ratkaistava nyt, miten kahden avustusjärjestelmän väliin jäävästä ajasta selvitään. Pienituloiset, ruoka-avun varassa elävät ihmiset eivät voi odottaa uutta järjestelmää ensi vuoden alkuun, Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen toteaa tiedotteessa.

Avuntarvitsijoiden määrä kasvaa ja toisaalta kauppojen hävikki vähenee, kun kaupat yrittävät pienentää sen määrää.

– Aiemmin EU-elintarvikkeilla on voitu kompensoida hävikin määrän vaihteluja, mutta nyt sitä vaihtoehtoa ei enää ole, projektipäällikkö Reetta Nick Kirkkopalveluista kertoo.

Hänen mukaansa tulevat maksukortit eivät korvaa elintarvikkeita yksi yhteen.

– On mahdollista, että maksukortteja jakavien tahojen määrä vähenee verrattuna EU-elintarvikejakeluun, sillä tämän hetken tiedoilla korttijakelu voi edellyttää sellaista hallinnollista työtä, johon paljolti vapaaehtoisvoimin toimivilla järjestöillä ei ole resursseja.

”Pienituloisilla ihmisillä ei yleensä ole säästöjä.”

Pienituloisimman viidenneksen menoista ruokaan ja energiaan kuluu yli puolet. Energian ja ruoan roima kallistuminen nostaa edelleen osuutta. Soste huomauttaa, että lähes viidennes ihmisistä joutui jo ennen pandemiaa miettimään, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.

– Pienituloisilla ihmisillä ei yleensä ole säästöjä, joiden turvin he selviäisivät nopeasti heikentyneestä tilanteesta. Ruoka-apu on ollut yksi tukimuoto, jonka avulla rahaa on riittänyt vaikkapa vuokraan tai lääkkeisiin. Se on epätäydellinen järjestelmä, mutta valitettavasti jo monen työttömän ja pienituloisen elinehto, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä muistuttaa.

EU-ruoka-apu on sisältänyt Ruokaviraston keskitetysti hankkimia elintarvikkeita, joita se on toimittanut kumppaniorganisaatioille, kuten järjestöille ja seurakunnille. Elintarvikkeet on jaettu vähävaraisille ihmisille joko elintarvikepaketteina tai aterioina. Apua on voinut hakea anonyymisti.

Ruokaviraston vuoden 2020 täytäntöönpanoraportin mukaan EU-elintarvikkeita jaettiin 714 jakelupisteen kautta. Arvion mukaan EU-ruokajakelun piirissä oli 317 490 henkilöä, ja avunsaajista noin 15 prosenttia oli lapsia ja kolmannes yli 65-vuotiaita.