Työmarkkinat

5.5.2026 13:57 ・ Päivitetty: 5.5.2026 13:57

Pihlajalinna sai muutosneuvottelut käytyä – noin 220 tehtävää päättyy

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoi tiistaina. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270:n sijaan.

Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2 100 ihmistä Pihlajalinnan 4 500 työntekijästä. Neuvottelut koskivat osaa yhtiön terveyspalveluista.

Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä.

Pihlajalinna kertoi muutosneuvotteluiden aloittamisesta maaliskuun lopussa. Yhtiö kertoi tuolloin, että terveysmarkkinan kokonaiskysyntä on jatkunut poikkeuksellisen matalana ja yleinen talouden epävarmuus heijastuu koko toimialaan.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

