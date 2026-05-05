Työmarkkinat
5.5.2026 13:57 ・ Päivitetty: 5.5.2026 13:57
Pihlajalinna sai muutosneuvottelut käytyä – noin 220 tehtävää päättyy
Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoi tiistaina. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270:n sijaan.
Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2 100 ihmistä Pihlajalinnan 4 500 työntekijästä. Neuvottelut koskivat osaa yhtiön terveyspalveluista.
Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä.
Pihlajalinna kertoi muutosneuvotteluiden aloittamisesta maaliskuun lopussa. Yhtiö kertoi tuolloin, että terveysmarkkinan kokonaiskysyntä on jatkunut poikkeuksellisen matalana ja yleinen talouden epävarmuus heijastuu koko toimialaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.