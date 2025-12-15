Pirkanmaakin alkaa laskuttaa vainajien säilytyksestä

Pirkanmaa alkaa vuodenvaihteesta asti periä vainajien omaisilta ruumiiden säilytysmaksua. Ensimmäiseltä kahdelta viikolta hinta on satanen, sen jälkeen kymppi päivässä.

Pirkanmaan aluehallitus kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä säilytyksestä laskuttamisen.

Maksullisuutta on perusteltu tilanpuutteella ja ruuhkautumisella: hautajaisten järjestely voi nykyisin kestää kauemmin kuin ennen, kun sukulaiset etsivät kaikille omaisille sopivia päivämääriä.

Tämä johtaa pitkiin säilytysaikoihin, ja Tampereenkin keskussairaalan kaikki säilytyspaikat ovat välillä olleet täynnä.

Maksua ei Pirkanmaallakaan vastedes peritä, jos säilytysajan venyminen johtuu oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta ja ruumiinavauksesta. Alaikäisetkin vainajat saavat säilytyksensä maksutta.