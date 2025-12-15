Kotimaa
15.12.2025 09:22 ・ Päivitetty: 15.12.2025 09:22
Pirkanmaakin alkaa laskuttaa vainajien säilytyksestä
Pirkanmaa alkaa vuodenvaihteesta asti periä vainajien omaisilta ruumiiden säilytysmaksua. Ensimmäiseltä kahdelta viikolta hinta on satanen, sen jälkeen kymppi päivässä.
Pirkanmaan aluehallitus kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä säilytyksestä laskuttamisen.
Maksullisuutta on perusteltu tilanpuutteella ja ruuhkautumisella: hautajaisten järjestely voi nykyisin kestää kauemmin kuin ennen, kun sukulaiset etsivät kaikille omaisille sopivia päivämääriä.
Tämä johtaa pitkiin säilytysaikoihin, ja Tampereenkin keskussairaalan kaikki säilytyspaikat ovat välillä olleet täynnä.
Maksua ei Pirkanmaallakaan vastedes peritä, jos säilytysajan venyminen johtuu oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta ja ruumiinavauksesta. Alaikäisetkin vainajat saavat säilytyksensä maksutta.
SÄILYTYSMAKSU on käytössä monissa kunnissa, ja se vaihtelee viidestä hieman yli kymmeneen euroon vuorokaudelta.
Esimerkiksi Helsinki otti säilytysmaksun käyttöön tämän vuoden toukokuussa. Pääkaupungissa vainaja saa odottaa ensimmäiset kolme viikkoa maksutta, sen jälkeen hinta on kymmenen euroa vuorokaudelta.
Kirkko on suositellut, että sopiva aika hautaukseen ja tuhkaukseen olisi 2-3 viikkoa, sen jälkeen kun vainajalle on saatu viranomaisilta hautauslupa.
