Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

15.12.2025 09:22 ・ Päivitetty: 15.12.2025 09:22

Pirkanmaakin alkaa laskuttaa vainajien säilytyksestä

iStock
Jos viive johtuu oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta, kalmon säilytysmaksua ei yleensä siltä ajalta peritä.

Pirkanmaa alkaa vuodenvaihteesta asti periä vainajien omaisilta ruumiiden säilytysmaksua. Ensimmäiseltä kahdelta viikolta hinta on satanen, sen jälkeen kymppi päivässä.

Demokraatti

Demokraatti

Pirkanmaan aluehallitus kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä säilytyksestä laskuttamisen.

Maksullisuutta on perusteltu tilanpuutteella ja ruuhkautumisella: hautajaisten järjestely voi nykyisin kestää kauemmin kuin ennen, kun sukulaiset etsivät kaikille omaisille sopivia päivämääriä.

Tämä johtaa pitkiin säilytysaikoihin, ja Tampereenkin keskussairaalan kaikki säilytyspaikat ovat välillä olleet täynnä.

Maksua ei Pirkanmaallakaan vastedes peritä, jos säilytysajan venyminen johtuu oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta ja ruumiinavauksesta. Alaikäisetkin vainajat saavat säilytyksensä maksutta.

SÄILYTYSMAKSU on käytössä monissa kunnissa, ja se vaihtelee viidestä hieman yli kymmeneen euroon vuorokaudelta.

Esimerkiksi Helsinki otti säilytysmaksun käyttöön tämän vuoden toukokuussa. Pääkaupungissa vainaja saa odottaa ensimmäiset kolme viikkoa maksutta, sen jälkeen hinta on kymmenen euroa vuorokaudelta.

Kirkko on suositellut, että sopiva aika hautaukseen ja tuhkaukseen olisi 2-3 viikkoa, sen jälkeen kun vainajalle on saatu viranomaisilta hautauslupa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Tuukka Tuomasjukka

Kolumnit
13.12.2025
Verimarjoja joulupöytään? Ihmiskaupan riski piinaa yhä suomalaista marja-alaa
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU