13.10.2025 08:09 ・ Päivitetty: 13.10.2025 08:23

Pirkanmaan hyvinvointialue: yt-neuvottelut

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti tänään käynnistävänsä sairaalapalveluiden yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut käynnistyvät 20. lokakuuta. Neuvottelut voivat johtaa enintään 350 henkilön irtisanomiseen tai palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut koskevat koko palvelulinjan henkilöstöä lukuun ottamatta kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueen työntekijöitä, sillä he ovat jo aiemmin käynnistettyjen yt-neuvotteluiden piirissä. Sairaalapalveluissa työskentelee kokonaisuudessaan vajaat 8  000 työntekijää.

Hyvinvointialueen mukaan yt-neuvottelut johtuvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Sairaalapalvelujen kustannukset ovat hyvinvointialueen mukaan kasvaneet odotettua enemmän.

Sairaalapalveluiden sopeuttamistarve on yhteensä noin 18 miljoonaa euroa, josta hieman yli 8 miljoonaa euroa on valmisteluvaiheessa arvioitu liittyvän henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin.

KOKONAISSÄÄSTÖTARVE tarkentuu vasta talousarvion käsittelyn jälkeen, ja aluehallitus ottaa sen huomioon yt-neuvotteluiden tuloksesta päättäessään. Neuvotteluiden aikana on määrä selvittää sairaalapalveluiden rakenteiden toimintaa, päällekkäisyyksien välttämistä ja hoitoketjujen sujuvuutta.

Henkilöstön lisäksi sopeutustoimia voidaan kohdistaa muun muassa ostopalvelujen kustannusten vähentämiseen ja tuottojen lisäämiseen.

Sairaalapalvelujen henkilöstöä tiedotettiin mahdollisista yt-neuvotteluista viime keskiviikkona.

Uutista täydennetty klo 11.23 kauttaaltaan.

