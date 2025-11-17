Tiede ja teknologia
17.11.2025 07:30 ・ Päivitetty: 17.11.2025 07:41
Pitääkö huolestua? Tietotyöläisistä valtaosa käyttää tekoälyä ominpäin
Kolme neljästä suomalaisesta tietotyöläisestä hyödyntää uuden kyselyn mukaan jo tekoälyä työssään, mutta useimmat omatoimisesti ja ilman työnantajan tukea tai koulutusta.
Tieto käy ilmi teknologiayhtiö HP:n teettämästä kyselystä, johon vastasi hieman yli tuhat suomalaista tietotyöläistä eri toimialoilta.
Kyselyn mukaan yli puolet tietotyöläisistä käyttää tekoälyä viikoittain, mutta vain runsas kolmannes on saanut siihen koulutusta tai ohjeistusta työpaikaltaan. Useimmat ovat opetelleet käyttämään uusia työkaluja itse.
ICT-AMMATTILAISET kertoivat tekoälyn säästävän aikaa, parantavan tehokkuutta ja työn laatua, mutta samaan aikaan epävarmuus tekoälyn luotettavuudesta ja tietoturvasta jarruttaa sen laajempaa hyödyntämistä.
Vastaajien mukaan tekoäly tuo arkeen sujuvuutta ja vapauttaa aikaa keskittymiseen ja ideointiin. Lähes puolet vastaajista haluaisi hyödyntää tekoälyä työssään nykyistä enemmän.
KYSELYN TEETTÄNEEN HP:n mielestä tekoälyn käyttö on Suomessa edelleen pintapuolista, sillä tekoälyä hyödynnetään pääasiassa tekstin muotoiluun, tiedonhakuun ja ideointiin.
Esimerkiksi analytiikassa ja päätöksenteon tukena tekoälyn käyttö on vielä vähäisempää.
Yli neljä viidesosaa kyselyn vastaajista kertoo olevansa huolissaan tekoälyn tuottaman tiedon paikkansapitävyydestä. Suunnilleen yhtä suuri osuus vastaajista kertoo olevansa huolissaan tekoälyn käyttöön liittyvistä tietoturvariskeistä.
Tutkimusyhtiö Verian toteutti Tekoäly 2025 -kyselyn HP:n toimeksiannosta syyskuussa 2025. Tutkimuksessa selvitettiin tekoälyn käyttöä, asenteita, koulutusta ja johtamisen roolia suomalaisessa työelämässä.
