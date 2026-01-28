Pitääkö päiväkodin työntekijän ostaa turvalliset työkengät itse? – JHL vaatii Helsingin kaupungin linjauksiin selkeyttä

Ammattiliitto JHL:n mukaan Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin on lähetetty ohje, jonka mukaan työntekijöiden on hankittava turvalliset työkengät omalla kustannuksellaan. JHL vaatii selkeyttä ohjeisiin ja tasa-arvoa henkilöstöryhmien välille. Demokraatti Demokraatti

Keturi ihmettelee, miksi eri ammattialoilla työntekijöitä kohdellaan varusteiden hankinnassa toisistaan poikkeavasti. Monilla aloilla työnantaja tarjoaa työn tekemiseen tarvittavat asusteet ja suojavarusteet, mutta joillakin aloilla työntekijöiden edellytetään hankkivan ne itse, kuten nyt Helsingin varhaiskasvatuksessa.

– Työntekijät ovat huolissaan siitä, seuraako ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä sanktioita ja vaikuttaako se mahdollisiin vakuutuskorvauksiin tapaturmatilanteissa. Tällä hetkellä ei ole selvää, valvotaanko kenkien käyttöä järjestelmällisesti ja millä perusteilla, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi kertoo tiedotteessa.

Keturin mukaan Helsingin kaupungin ohjeistus johtaa työntekijöiden kannalta epätasa-arvoiseen tilanteeseen.

– Varhaiskasvatus on matalapalkkainen ala ja työntekijöiden taloudellinen tilanne vaihtelee paljon. Erityisesti avustajille ja lastenhoitajille vaatimus hankkia turvalliset jalkineet omalla kustannuksella voi muodostua kohtuuttomaksi, hän sanoo.

Työturvallisuuslain mukaan työntekijän on työssään asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Mikäli työnantaja edellyttää tietynlaisia työvarusteita, on Keturin mielestä työnantajalla vastuu niiden hankinnasta tai kustannuksiin osallistumisesta.

Keturin mukaan JHL edellyttää Helsingin kaupungilta perusteellista selvitystä siitä, onko vastaavia ohjeistuksia annettu kaupungin miesvaltaisille aloille, kuten tekniselle puolelle.

– Mikäli näillä aloilla työnantaja hankkii turvalliset työjalkineet työntekijöille omalla kustannuksellaan, on perusteltua kysyä, miksi varhaiskasvatuksessa toimitaan toisin. Tasa-arvolaki edellyttää, että työnantaja kohtelee naisia ja miehiä tasapuolisesti samanlaisissa tilanteissa.

Keturi muistuttaa, että panostukset turvallisiin työvarusteisiin voivat ennaltaehkäistä esimerkiksi liukastumisista johtuvia tapaturmia ja sairauspoissaoloja, jotka tulevat työnantajalle pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmiksi kuin kenkien kustannukset.