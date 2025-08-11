Pitääkö tuliaismakkarat jättää hyllyyn? Tulli tehostaa elintarvikevalvontaa sikaruton vuoksi

Valvontaa kohdistetaan Virosta Suomeen saapuvaan liikenteeseen, jotta taudin leviäminen Suomeen voitaisiin estää.

Afrikkalainen sikarutto on sikoja tappava tauti. Tautitilanne on heikentynyt kesän aikana Baltian maissa, ja Virossa on todettu uusia tapauksia.

Tauti voi levitä muun muassa matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana.

USEISSA EU-maissa on afrikkalaisen sikaruton takia rajoitusalueita, joilta sianlihaa tai villisianlihaa ja niitä sisältäviä tuotteita saa tuoda Suomeen vain hyvin rajoitetusti. Baltian maat ovat myös rajoitusaluetta.