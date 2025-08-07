Pitkä helleputki Suomessa oli poikkeuksellinen – heinäkuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin

Heinäkuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuukauden maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 16,68 astetta, mikä on 1,25 astetta lämpimämpi kuin esiteollisena aikana eli vuosina 1850-1900.

Euroopassa kuukausi oli mittaushistorian neljänneksi lämpimin. Keskilämpötila oli 21,12 astetta.

Fennoskandiassa mitattiin Euroopan suurimmat keskilämpötilojen ylitykset pitkäkestoisen helleaallon seurauksena. Etenkin Suomea ja Ruotsia koettelivat poikkeuksellisen pitkät hellejaksot.

Suomessa koettiin heinäkuussa ennätyksellinen yli 30 asteen helleputki, kun 12. heinäkuuta eteenpäin kuukauden jokaisena päivänä koko maan ylin lämpötila oli yli 30 astetta.

- Heinäkuun helleaalto oli poikkeuksellinen erityisesti kestoltaan. Ylitorniolla mitattiin hellettä yhtäjaksoisesti 26 päivän ajan, mikä on pisin hellejakso Lapissa mittaushistorian aikana, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen tiedotteessa.

Myös Kaakkois-Euroopassa oli ennätyksellisen helteistä. Esimerkiksi Turkissa mitattiin heinäkuussa uusi kansallinen lämpöennätys 50,5 astetta.

KESKIMÄÄRÄISTÄ viileämpää oli heinäkuussa Keski-Euroopassa, Länsi-Venäjällä ja paikoin Espanjassa.

Euroopan ulkopuolella keskimääräistä lämpimämpää oli erityisesti Himalajalla, Kiinassa ja Japanissa. Keskimääräistä sateisempia olosuhteita havaittiin muun muassa Yhdysvalloissa, Meksikossa, Kiinassa ja Venäjällä. Monissa näistä alueista esiintyi tulvia.

Myös heinäkuun keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila, 20,77 astetta, oli mittaushistorian kolmanneksi korkein. Ennätyksellisen lämpimiä merivesiä mitattiin muun muassa Norjanmerellä, osassa Pohjanmerta sekä Pohjois-Atlantilla Ranskan ja Ison-Britannian länsipuolella.