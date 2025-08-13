Ulkomaat
13.8.2025 05:27 ・ Päivitetty: 13.8.2025 05:27
Pohjois-Korea lupasi taas uskollisuutta Venäjälle
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat päättäneet vahvistaa maidensa yhteistyötä. Johtajat sopivat asiasta tiistaina käymässään puhelinkeskustelussa, kertoi Pohjois-Korean valtionmedia KCNA keskiviikkona.
KCNA:n mukaan Putin ilmaisi pohjoiskorealaisille sotilaille kiitoksensa heidän ”uhrautumisestaan Kurskin alueen vapauttamiseksi”. Vastineeksi Kim lupasi maansa tukevan kaikkia Venäjän toimia myös tulevaisuudessa.
Pohjois-Korean arvioidaan lähettäneen kymmeniätuhansia sotilaita Kurskiin auttamaan Venäjää häätämään Ukrainan joukkoja alueeltaan.
Putin ja Kim keskustelivat vain päiviä ennen Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamista Alaskassa, jossa on tarkoitus keskustella Ukrainan sodan lopettamisesta.
Kim on jo aiemmin ilmaissut antavansa täyden tukensa Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.