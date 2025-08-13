Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.8.2025 05:27 ・ Päivitetty: 13.8.2025 05:27

Pohjois-Korea lupasi taas uskollisuutta Venäjälle

LEHTIKUVA / AFP

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat päättäneet vahvistaa maidensa yhteistyötä. Johtajat sopivat asiasta tiistaina käymässään puhelinkeskustelussa, kertoi Pohjois-Korean valtionmedia KCNA keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

KCNA:n mukaan Putin ilmaisi pohjoiskorealaisille sotilaille kiitoksensa heidän ”uhrautumisestaan Kurskin alueen vapauttamiseksi”. Vastineeksi Kim lupasi maansa tukevan kaikkia Venäjän toimia myös tulevaisuudessa.

Pohjois-Korean arvioidaan lähettäneen kymmeniätuhansia sotilaita Kurskiin auttamaan Venäjää häätämään Ukrainan joukkoja alueeltaan.

Putin ja Kim keskustelivat vain päiviä ennen Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamista Alaskassa, jossa on tarkoitus keskustella Ukrainan sodan lopettamisesta.

Kim on jo aiemmin ilmaissut antavansa täyden tukensa Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.

