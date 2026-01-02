Ulkomaat
2.1.2026 08:03 ・ Päivitetty: 2.1.2026 08:03
Pohjois-Korean johtaja-arvailut kiihtyvät
Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tytär Kim Ju-ae on vieraillut isänsä kanssa virallisesti isoisänsä ja isoisoisänsä mausoleumissa. Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA julkaisi kuvia vierailusta perjantaina.
Virallinen vierailu on tulkittu jälleen merkiksi siitä, että Kim Ju-ae seuraa isäänsä diktatuurin johtajana. Kimin perhe on hallinnut Pohjois-Koreaa rautaisilla otteilla jo vuosikymmeniä.
Perheen mausoleumissa Kumsusanin aurinkopalatsissa olevat Kim Jong-il ja Kim Il-sung tunnetaan valtiollisessa propagandassa ikuisina johtajina.
Tyttären tulevalla asemalla spekuloitiin jo viime vuonna, kun hän oli isänsä mukana korkean tason vierailulla Kiinassa.
Esillä vasta viime vuosina
Cheong Seong-chang Soulilaisesta Sejong-instituutista arvioi, että Kim Ju-ae vahvistetaan pian isänsä seuraajaksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Pohjois-Korean johtajasta kirjan kirjoittanut Cheong pitää erityisen huomionarvoisena sitä, että tytär oli palatsivierailulla asemoitu eturivin keskelle paikalle, joka on yleensä varattu Kim Jong-unille.
KIM JU-AE esiteltiin maailmalle vuonna 2022, kun hän oli isänsä seurassa mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisussa. Sen jälkeen Pohjois-Korean valtiollinen media on kutsunut häntä muun muassa rakastetuksi lapseksi sekä termillä, jota tyypillisesti käytetään korkeista johtajista ja heidän seuraajistaan.
Ennen tätä ainoa vahvistus Kim Ju-aen olemassaolosta oli tullut entiseltä NBA-koripalloilijalta Dennis Rodmanilta, joka vieraili Pohjois-Koreassa vuonna 2013.
Asiantuntijat ovat arvioineet, että Kim Ju-ae voitaisiin valita Pohjois-Koreaa johtavan puolueen toiseksi korkeimmalle paikalle lähiviikkoina järjestettävässä kokouksessa.
Kommentit
