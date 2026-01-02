Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

2.1.2026 08:03 ・ Päivitetty: 2.1.2026 08:03

Pohjois-Korean johtaja-arvailut kiihtyvät

KCNA via KNS
Kim Jong-un tyttärensä Kim Ju-aen seurassa 31. joulukuuta Pjongjangissa.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tytär Kim Ju-ae on vieraillut isänsä kanssa virallisesti isoisänsä ja isoisoisänsä mausoleumissa. Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA julkaisi kuvia vierailusta perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Virallinen vierailu on tulkittu jälleen merkiksi siitä, että Kim Ju-ae seuraa isäänsä diktatuurin johtajana. Kimin perhe on hallinnut Pohjois-Koreaa rautaisilla otteilla jo vuosikymmeniä.

Perheen mausoleumissa Kumsusanin aurinkopalatsissa olevat Kim Jong-il ja Kim Il-sung tunnetaan valtiollisessa propagandassa ikuisina johtajina.

Tyttären tulevalla asemalla spekuloitiin jo viime vuonna, kun hän oli isänsä mukana korkean tason vierailulla Kiinassa.
Esillä vasta viime vuosina

Cheong Seong-chang Soulilaisesta Sejong-instituutista arvioi, että Kim Ju-ae vahvistetaan pian isänsä seuraajaksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Pohjois-Korean johtajasta kirjan kirjoittanut Cheong pitää erityisen huomionarvoisena sitä, että tytär oli palatsivierailulla asemoitu eturivin keskelle paikalle, joka on yleensä varattu Kim Jong-unille.

KIM JU-AE esiteltiin maailmalle vuonna 2022, kun hän oli isänsä seurassa mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisussa. Sen jälkeen Pohjois-Korean valtiollinen media on kutsunut häntä muun muassa rakastetuksi lapseksi sekä termillä, jota tyypillisesti käytetään korkeista johtajista ja heidän seuraajistaan.

Ennen tätä ainoa vahvistus Kim Ju-aen olemassaolosta oli tullut entiseltä NBA-koripalloilijalta Dennis Rodmanilta, joka vieraili Pohjois-Koreassa vuonna 2013.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Kim Ju-ae voitaisiin valita Pohjois-Koreaa johtavan puolueen toiseksi korkeimmalle paikalle lähiviikkoina järjestettävässä kokouksessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.1.2026
Arvio: Jättijärjestön historiasta kertova kirja on ammattityötä, vaikka järisyttäviä löytöjä ei tulekaan vastaan
Lue lisää

Heikki Sihto

Työmarkkinat
2.1.2026
Työpaikkakato uhkaa Suomea – Petri Vanhala: Onko meillä arkuutta tehdä kovia päätöksiä?
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.1.2026
Arvio: Joku on huiskivinaan pölyt luksuksen päältä kartanotrillerissä, jonka on ohjannut dramaturginen tohelo
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU