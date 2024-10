Pohjois-Korean ulkoministeri vierailulla Venäjällä jo kolmatta kertaa tänä vuonna

Pohjois-Korean ulkoministeri Choe Son-hui on saapunut Venäjälle viralliselle vierailulle. Valtiollinen Tass-uutistoimisto kertoi ulkoministerin lentäneen Vladivostokiin Venäjän Kaukoidässä. Ministerin on määrä saapua Moskovaan huomenna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän valtiollisen median mukaan Choe keskustelee venäläisviranomaisten kanssa, mutta tiedossa ei ollut, keitä hän aikoo tavata. Kyseessä on jo ulkoministerin kolmas vierailu Venäjälle tänä vuonna. Ennen tätä hän kävi Venäjällä tammikuussa ja syyskuussa.

Yhdysvallat on kertonut, että Pohjois-Korea on lähettänyt 10 000 sotilasta junalla Venäjälle, mistä ne todennäköisesti lähetetään lähiviikkoina Ukrainan rintamalle. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korean ja Venäjän kasvava sotilasyhteistyö on merkittävä maailmanlaajuinen turvallisuusuhka.

Myös sotilasliitto Nato vahvisti eilen, että Pohjois-Korean sotilaita on lähetetty Kurskin alueelle Venäjälle lähelle Ukrainaa.

Etelä-Korea, joka kuuluu maailman suurimpiin aseviejiin, on aikaisemmin vihjaillut, että se saattaisi olla valmis lähettämään aseita Ukrainalle. Etelä-Korea on tähän saakka pidättäytynyt aseviennistä Ukrainaan, koska maan ulkopolitiikan mukaan aseita ei viedä sotaa käyviin maihin.

Etelä-Korea on kuitenkin myynyt miljardien arvosta hyökkäysvaunuja, raketinheittimiä ja lentokoneita Puolaan, joka on Ukrainan keskeinen liittolainen.