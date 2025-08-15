Pohjois-Savon hyvinvointialue miljoonasäästöihin – yt-neuvottelut edessä

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tänään.

Neuvotteluissa tavoitellaan aluehallituksen mukaan pysyviä säästöjä hyvinvointialueen henkilöstömenoihin, minkä vuoksi neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisia henkilöstön vähennyksiä. Myös irtisanomiset ovat viimesijaisena keinona mahdollisia.

Hyvinvointialue kertoo, että se tavoittelee ensi vuonna noin 8,4 miljoonan euron säästöjä henkilöstömenoista. Tämä vastaa noin 140 henkilötyövuoden vähennystä.

Kuitenkin esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, pelastajat, puhe- ja fysioterapeutit ovat nyt neuvotteluiden ulkopuolella. Myöskään vanhusten kotihoitoa ja nuorten mielenterveyspalveluita ei neuvotteluissa käsitellä.