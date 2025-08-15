Työmarkkinat
15.8.2025 13:02 ・ Päivitetty: 15.8.2025 13:02
Pohjois-Savon hyvinvointialue miljoonasäästöihin – yt-neuvottelut edessä
Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut miljoonasäästöjen löytämiseksi.
Hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tänään.
Neuvotteluissa tavoitellaan aluehallituksen mukaan pysyviä säästöjä hyvinvointialueen henkilöstömenoihin, minkä vuoksi neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisia henkilöstön vähennyksiä. Myös irtisanomiset ovat viimesijaisena keinona mahdollisia.
Hyvinvointialue kertoo, että se tavoittelee ensi vuonna noin 8,4 miljoonan euron säästöjä henkilöstömenoista. Tämä vastaa noin 140 henkilötyövuoden vähennystä.
Kuitenkin esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, pelastajat, puhe- ja fysioterapeutit ovat nyt neuvotteluiden ulkopuolella. Myöskään vanhusten kotihoitoa ja nuorten mielenterveyspalveluita ei neuvotteluissa käsitellä.
POHJOIS-SAVON hyvinvointialueella on vajaat 12 800 työntekijää. Se huolehtii Kuopion ja sitä ympäröivän alueen 248 000:n asukkaan terveydenhuoltopalveluista.
Lisäksi alueen pääsairaala, Kuopion yliopistollinen keskussairaala KYS vastaa liki miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erikoissairaanhoidosta.
Kuuden viikon mittaiset yt-neuvottelut alkavat näillä näkymin 27. elokuuta.
