Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

15.8.2025 13:02 ・ Päivitetty: 15.8.2025 13:02

Pohjois-Savon hyvinvointialue miljoonasäästöihin – yt-neuvottelut edessä

Pohjois-Savon hyvinvointialue / Handout
Pohjois-Savon hyvinvointialueella on 19 kuntaa Iisalmesta Varkauteen asti.

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut miljoonasäästöjen löytämiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan tänään.

Neuvotteluissa tavoitellaan aluehallituksen mukaan pysyviä säästöjä hyvinvointialueen henkilöstömenoihin, minkä vuoksi neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisia henkilöstön vähennyksiä. Myös irtisanomiset ovat viimesijaisena keinona mahdollisia.

Hyvinvointialue kertoo, että se tavoittelee ensi vuonna noin 8,4 miljoonan euron säästöjä henkilöstömenoista. Tämä vastaa noin 140 henkilötyövuoden vähennystä.

Kuitenkin esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, pelastajat, puhe- ja fysioterapeutit ovat nyt neuvotteluiden ulkopuolella. Myöskään vanhusten kotihoitoa ja nuorten mielenterveyspalveluita ei neuvotteluissa käsitellä.

POHJOIS-SAVON hyvinvointialueella on vajaat 12 800 työntekijää. Se huolehtii Kuopion ja sitä ympäröivän alueen 248 000:n asukkaan terveydenhuoltopalveluista.

Lisäksi alueen pääsairaala, Kuopion yliopistollinen keskussairaala KYS vastaa liki miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erikoissairaanhoidosta.

Kuuden viikon mittaiset yt-neuvottelut alkavat näillä näkymin 27. elokuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
15.8.2025
”Voiko maalla, jossa naisella ei ole oikeuksia, olla tulevaisuutta?” – Vuoden pakolainen Homaira Qadare puhuu Afganistanin naisten puolesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Politiikka
14.8.2025
Antti Lindtman: Palestiinan tunnustaminen ei palkitse Hamasia
Lue lisää

DEMOKRAATTI/STT

Ulkomaat
15.8.2025
Alaskan myynti oli Venäjälle huono diili – tuleeko Ukraina-neuvotteluissa nyt revanssi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU